Antoni Macierewicz może stracić immunitet. Wniosek trafił do Marszałka Sejmu.
Antoni Macierewicz może stracić immunitet. Wniosek trafił do Marszałka Sejmu.

Antoni Macierewicz może mieć kłopoty. Prokurator Generalny Waldemar Żurek skierował do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS i zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Sprawa dotyczy wypowiedzi Macierewicza dotyczącej kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Zaledwie w grudniu donosiliśmy, że jest akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza, który miał ujawnić niejawne informacje dotyczące m.in. okoliczności katastrofy w Smoleńsku. We wtorek, 27 stycznia, Prokuratura Krajowa wydała oficjalne oświadczenie, w którym poinformowała, że do Marszałka Sejmu trafił kolejny wniosek w sprawie posła Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem Antoni Macierewicz miałby usłyszeć zarzuty dotyczące wypowiedzi z września 2025 roku.

Antoni Macierewicz straci immunitet? Waldemar Żurek złożył wniosek do Sejmu

Minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek skierował do Marszałka Sejmu RP Włodzimierza Czarzastego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Antoniego Macierewicza do odpowiedzialności karnej – powiadomiła Prokuratura Krajowa w komunikacie z 27 stycznia.

Przed postawieniem ewentualnych zarzutów posłów chroni immunitet parlamentarny, a jego uchylenie wymaga zgody Sejmu. Dopiero wtedy możliwe jest pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. W przypadku Antoniego Macierewicza zarzuty miałyby być związane ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie.

"Podstawą skierowania wniosku są ustalenia dokonane w oparciu o materiał dowodowy zgromadzony w postępowaniu Prokuratury Regionalnej w Warszawie o sygn. akt 2010-5.Ds.42.2025 w sprawie publicznego znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego podczas i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz pomówienia o zachowanie, które mogło poniżyć te osoby w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla pełnienia stanowisk, tj. o czyn z art. 226 § 11 k w zw. z art. 231 a § 1 kk" – informuje Prokuratura Krajowa.

Macierewicz o kierownictwie Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Sprawa ma swój początek w 2025 roku. 11 września, podczas 40. posiedzenia Sejmu X kadencji, Antoni Macierewicz wygłosił przemówienie, w którym mówił o szefach Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Jak informuje Prokuratura Krajowa, w sprawie zebrano dowody, w tym zeznania świadków i stenogram z posiedzenia.

Poseł PiS miał wówczas, jak podaje prokuratura, znieważyć Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. dr Jarosława Stróżyka i jego zastępców, płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto, a także pomówić ich o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Antoni Macierewicz miał nazwać funkcjonariuszy "agentami rosyjskimi".

"Publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych twierdzeń o rzekomej agenturalnej współpracy kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjskimi służbami specjalnymi narusza dobre imię oraz autorytet funkcjonariuszy publicznych działających w imieniu i na rzecz Państwa. Działanie to godzi również w powagę oraz wiarygodność organu odpowiedzialnego za ochronę przed zagrożeniami dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej, a także za bezpieczeństwo i zdolności bojowe Sił Zbrojnych RP" – brzmi uzasadnienie.

Z komunikatu dowiadujemy się, że choć czyn z zasady ścigany jest z oskarżenia prywatnego, ze względu na "realia sprawy" prokurator zdecydował się objąć go ściganiem z urzędu, kierując się interesem społecznym. Następny krok w sprawie immunitetu Antoniego Macierewicza należy do posłów.

