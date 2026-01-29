To już drugi incydent z tą samą bronią myśliwską. Wystrzeliła na komendzie policji, wcześniej postrzelono z niej dwuletnią dziewczynkę. Shutterstock.com/tomeqs

W jednym ze służbowych pomieszczeń w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie, w woj. warmińsko-mazurskim, doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni. Dziennikarze RMF FM ustalili, że kilka dni temu postrzelono z niej dwulatkę. Stacja podała szczegóły incydentu.

Zaledwie kilka dni temu do mediów trafiły doniesienia o tym, że po niekontrolowanym wystrzale z broni myśliwskiej do szpitala trafiła dwuletnia dziewczynka. Do zdarzenia doszło w gminie Pasym (woj. warmińsko-mazurskie). Teraz ta sama broń wystrzeliła po raz drugi, tym razem na komendzie policji.

Broń wystrzeliła na komendzie policji

Do niekontrolowanego wystrzału z broni myśliwskiej doszło w jednym ze służbowych pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie (woj. warmińsko-mazurskie). RMF FM jako pierwsze dotarło do szczegółów i poinformowało, że nikt nie ucierpiał na skutek wydarzenia. Wypaliła broń myśliwska (sztucer), która została wcześniej zabezpieczona i przewieziona do komendy w Szczytnie jako materiał dowodowy w sprawie z gminy Pasym.

– Doszło do tego w poniedziałek, 26 stycznia. Nikomu nic się nie stało. Wyjaśniane jest to, dlaczego do tego wystrzału doszło – mówiła dziennikarzom tvn24.pl starszy sierżant Agata Stefaniak, oficer prasowy policji w Szczytnie.

Śledztwo dotyczące wystrzału z broni na komendzie ma prowadzić Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Biegli mają ocenić sprawność techniczną broni. St. sierż. Stefaniak przekazywała, że czynności prowadzą zarówno śledczy z olsztyńskiej prokuratury, jak i przedstawiciele wydziału kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Wcześniej z tej samej broni postrzelono dwuletnią dziewczynkę

Przypomnijmy, że zaledwie kilka dni temu w gminie Pasym doszło do incydentu z tą samą bronią. Jak opisywaliśmy w naTemat.pl, w niedzielę, 25 stycznia, około godziny 18 funkcjonariusze policji przyjęli zgłoszenie dotyczące przypadkowego wystrzału z broni palnej. Ustalono, że broń myśliwska należała do 51-letniego dziadka dziecka, myśliwego z wieloletnim stażem.

Broń była legalna: mężczyzna posiadał pozwolenie. W chwili zdarzenia 51-latek oraz matka dwulatki byli trzeźwi. Jak informowali funkcjonariusze policji, do wystrzału doszło po zakończeniu polowania, w przestrzeni mieszkalnej. Dziecko doznało obrażeń stopy i przewieziono je do szpitala, a przedstawiciele szpitala podawali do wiadomości, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dziewczynka przeszła półtoragodzinną operację rekonstrukcji uszkodzonych tkanek stopy.

