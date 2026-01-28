Afera z krzyżem w koszu na śmieci w Kielnie. Jest finał sprawy. Shutterstock.com/Vereshchagin Dmitry, Design Lab 443 [zdjęcia poglądowe]

O wydarzeniu z Kielna mówiła cała Polska. Nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej miała wyrzucić krzyż do kosza na śmieci. Została zawieszona w obowiązkach, ale odwołała się od tej decyzji. Głośna sprawa doczekała się finału.

REKLAMA

Afera z krzyżem w koszu na śmieci odbiła się głośnym echem zarówno w lokalnych, jak i krajowych mediach. O sprawie ze szkoły podstawowej w Kielnie pisaliśmy także w naTemat.pl.

Nauczycielka z Kielna została zawieszona. Złożyła odwołanie

Przypomnijmy: rzecz działa się w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie, wsi położonej w gminie Szemud w województwie pomorskim. Jak relacjonowały media, 15 grudnia nauczycielka języka angielskiego miała poprosić uczniów siódmej klasy o zdjęcie krzyża wiszącego na ścianie. Gdy ci odmówili, miała ona zdjąć krzyż i wyrzucić go do kosza.

REKLAMA

Sprawa początkowo poruszyła mieszkańców Kielna. Następnie nagłośniono ją na całą Polskę. Zorganizowano nawet pikietę w obronie krzyża, a dziennikarka naTemat.pl rozmawiała z jej uczestnikami. W naszym artykule prezentowaliśmy również zdjęcie dowodu.

Po głośnej aferze nauczycielka została zawieszona w obowiązkach służbowych do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. 19 stycznia kobieta odwołała się jednak od decyzji o zawieszeniu. Podczas rozmowy z "Dziennikiem Bałtyckim" mówiła o tym, że doszło do nieporozumienia, a sytuację opisywała w następujących słowach:

REKLAMA

– Wyrzuciłam cosplayowy gadżet od halloweenowego stroju, którym bawiły się dzieci, a następnie powiesiły go nad klatką chomika – w miejscu, w którym wcześniej wisiał zegar.

Nauczycielka angielskiego z Kielna przekazywała także: – Ja wiem, że niczego złego nie zrobiłam. Wiem też, że muszę walczyć o moje dobre imię.

Nowe informacje o sprawie krzyża w koszu na śmieci w Kielnie

Sprawa znalazła swój finał. Z ustaleń Radia ZET wynika, że nauczycielka z Kielna może wrócić do pracy. Ministra edukacji Barbara Nowacka w ubiegłym tygodniu przekazała dziennikarzom w Sejmie, co następuje:

REKLAMA

– Po tym, jak nauczycielka zabrała głos w tej sprawie, ja nie widzę dalszych powodów do zawieszenia. Gdyby to zależało ode mnie, nauczycielka od dawna powinna być z powrotem w pracy.