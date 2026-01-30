PKP Intercity przywraca pociąg do Chorwacji. Jego trasa będzie jednak znacznie ciekawsza Fot. Fotokon/Shutterstock

Pociąg do Chorwacji przed rokiem był wielkim hitem w ofercie PKP Intercity. Jeżdżący 4 razy w tygodniu skład zabierający turystów z Warszawy aż do chorwackiej Rijeki był wypełniony do ostatniego miejsca. Teraz kolej nie tylko wznowi to połączenie, ale jeszcze bardziej je uatrakcyjni.

"Adriatic Express" może być synonimem wakacji dla wielu Polaków. Za 200 zł w jedną stronę przed rokiem można było spełnić marzenie o wczasach nad Adriatykiem. Fakt, podróż w jedną stronę trwała ok. 20 godzin, ale wielu osób to nie zraziło. W tegoroczne wakacje oferta PKP Intercity będzie jeszcze ciekawsza. Szczerze – sama nie mogę się jej doczekać.

PKP Intercity dzięki "Adriatic Express" pojedzie na wybrzeże Słowenii i do Włoch

Pociąg do Chorwacji pewnie znów będzie hitem wakacji. Biorąc pod uwagę miłość Polaków do tego kraju i rekordy, jakie bijemy tam latem, sukces jest w zasadzie pewny. Jednak PKP Intercity postanowiło rozszerzyć swoją ofertę o kolejne punkty.

Z zapowiedzi przewoźnika, które podał "Rynek Kolejowy", wynika, że trasa "Adriatic Express" ulegnie modyfikacji. Nadal pojedzie on przez Czechy, Austrię i dotrze do Słowenii. Tylko, zamiast ruszyć stamtąd prosto do Chorwacji, zostanie rozdzielony. Dokładnie w Lublanie część wagonów zostanie skierowana do Rijeki, a druga pojedzie w zupełnie nowym kierunku.

– W tym roku PKP Intercity wróci z pociągami do Chorwacji. Oferta zostanie jednak poszerzona. W Lublanie skład będzie dzielony na wagony do Kopru oraz do Rijeki. Co więcej, będzie również możliwość zakupu łączonego biletu na autobus dojeżdżający z Lublany do Triestu – zapowiedział w rozmowie z portalem Janusz Malinowski, prezes zarządu PKP Intercity.

Koper to jedna z niewielu nadmorskich miejscowości w Słowenii. Podczas pobytu warto zobaczyć wenecką starówkę z placem Tito, Pałacem Pretorskim i katedrą Wniebowzięcia NMP. Jednak jeżeli marzycie o plażowaniu, lepiej poszukajcie transportu do pobliskiego miasta Strunjan. Koper to bowiem przede wszystkim miasto portowe.

Pociąg do Chorwacji pojedzie częściej. Trasa do Włoch to dodatkowa zaleta

Świetnym posunięciem PKP Intercity może być także rozbudowa pociągu do Chorwacji o autobusowe połączenie z włoskim Triestem. Miasto znajduje się tylko 20 km od granicy ze Słowenią i leży w części Włoch, która jest mniej znana polskim turystom.

Wizytówką Triestu jest Piazza Unita d'Italia. To ogromny plac miejski, z którego rozpościera się widok na morze. Do tego dochodzi jeszcze położony na wzgórzu Zamek Miramare z pięknymi ogrodami, do których wstęp jest bezpłatny. Zwiedzać można także komnaty, ale te są już biletowane.