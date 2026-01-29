Upadek biura podróży w Wielkiej Brytanii. Specjalizowali sięw konkretnej ofercie Fot. shulers/Shutterstock

Polskie biura podróży przeżywają bardzo dobry okres, ale nie wszędzie rośnie sprzedaż gotowych pakietów wycieczek. W Wielkiej Brytanii upadło właśnie biuro podróży, które specjalizowało się w wyjazdach autokarowych do jednej z największych atrakcji w Europie.

Kondycja biur podróży w Polsce jest bardzo dobra. Od pandemii sprzedaż stale rośnie, choć niektórzy nadal walczą z trudnościami po jej zakończeniu. W Wielkiej Brytanii sytuacja wygląda inaczej. Tam podróżni albo latają na własną rękę, albo kupują elastyczne pakiety dopasowane do ich potrzeb. Stąd tradycyjne biura podróży, takie jak w Polsce, nie mają łatwo. Jedno z nich właśnie przegrało ze zmieniającymi się warunkami na rynku.

Upadek biura podróży w Wielkiej Brytanii. Zabierali turystów do Disneylandu

Jak podaje "Mirror", w Wielkiej Brytanii upadło biuro podróży Gold Crest Holidays, a także działające w jego ramach firmy Advent, Advent Tours i Overseas Dream Weddings. Touroperator miał 30 lat doświadczenia na rynku, a jego specjalizacją było organizowanie wycieczek autokarowych. Najczęściej ich celem był Disneyland, ale część turystów wykupywała w pakiecie z noclegiem i przejazdem także udział w imprezach sportowych.

Jak podano w oficjalnym oświadczeniu, firma nie poradziła sobie z warunkami, które zapanowały na rynku po pandemii COVID-19. "Ta trudna decyzja jest następstwem poważnych skutków pandemii COVID-19, strategicznych zmian w umowach z kluczowymi partnerami, które niekorzystnie wpłynęły na naszą działalność, a także trudnego otoczenia handlowego ze znacząco rosnącymi kosztami" – poinformowało Gold Crest Holidays.

"Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszym lojalnym klientom, agentom turystycznym, dostawcom i oddanemu personelowi za wieloletnie wsparcie. Bardzo nam przykro, że nie możemy już kontynuować naszej działalności" – dodano w oświadczeniu.

Miał być Disneyland, a może być problem. Szkoda, bo park przejdzie ogromną zmianę

Wycieczki do Disneylandu to spełnienie marzeń niejednego dziecka, ale i wielu dorosłych. Biuro podróży poinformowało co prawda, że posiadacze biletów na wydarzenia i atrakcje mogą kontaktować się z Gold Crest Holidays, ponieważ ich bilety mogą być ważne.

A to istotne, bo paryski Disneyland czekają duże zmiany. Już 29 marca Walt Disney Studios Park zmieni się w Disney Adventure World. To jednak nie koniec, ponieważ tego samego dnia zostanie tam otwarta zupełnie nowa strefa poświęcona "Krainie Lodu". Jedną z jej większych atrakcji będzie Olaf. Robot do złudzenia przypominający filmowego bałwanka ma szansę stać się ulubieńcem młodszych i starszych gości parku.