Wyspy Kanaryjskie będą miały konkurencję? Na Wyspach Zielonego Przylądka jest cieplej i coraz ciekawiej Fot. Peter de Kievith/Shutterstock

Ferie zimowe to dla Polaków okres wzmożonych podróży. Podczas gdy część z nas wybiera narty, inni szukają ucieczki do słońca i ciepła. Popularne są Wyspy Kanaryjskie, Egipt czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jednak planując zimowy wyjazd, warto wziąć pod uwagę jeszcze jedno miejsce.

Turystyka może być jednym z filarów gospodarki. Wystarczy spojrzeć na Egipt czy Maroko, żeby zrozumieć, jak ważną rolę odgrywają turyści. Dzięki szerokiej siatce połączeń możemy latać w coraz dalsze kierunki. W ostatnich latach wzrosło znaczenie afrykańskich wysp, które są porównywane do Wysp Kanaryjskich. Polacy znają je głównie za sprawą lotów z biurami podróży.

Nowe Wyspy Kanaryjskie. Turyści coraz chętniej latają na Wyspy Zielonego Przylądka

W 2024 roku Teneryfę (największą z wysp na Kanarach) odwiedziło ok. 7 mln podróżnych. W sezonie wakacyjnym, ale i zimą bywa tam bardzo tłoczno, a co za tym idzie także drogo. W tym samym czasie Wyspy Zielonego Przylądka, znajdujące się na zachodnim wybrzeżu Afryki, przywitały ok. 1,2 mln podróżnych. To może być zachętą dla tych, którzy szukają mniej oczywistych miejsc na wypoczynek.

Główną wyspą tego archipelagu jest Sal. To właśnie tam ląduje większość samolotów. Natomiast na południu wyspy znajduje się kurort Santa Maria, który najchętniej wybierają podróżni. Nie brakuje tam luksusowych hoteli, ale i noclegów znacznie przyjaźniejszych dla kieszeni turystów.

Jednak prawdziwą zaletą tego regionu są plaże. Podróżni mogą tam wylegiwać się na białym piasku i cieszyć się widokiem krystalicznie czystej wody. Kiedy dodamy do tego, że w lutym temperatury sięgają tam 25–27 stopni Celsjusza, okazuje się, że wypoczynek może być znacznie przyjemniejszy niż na Wyspach Kanaryjskich, gdzie w lutym jest ok. 20-22 st. C.

Wyspy Zielonego Przylądka to nie Kanary. W kwestii atrakcji nadal mają wiele do nadrobienia

Inną opcją na zwiedzanie Wysp Zielonego Przylądka jest odwiedzenie wyspy Boa Vista. Z Sal płynie się na nią promem przez ok. 3 godziny. Na miejscu także pojawiają się hotele, a turyści doceniają ją m.in. za możliwość oglądania żółwi spacerujących po plaży i wchodzących do morza. Po tamtejszym pustynnym obszarze można natomiast podróżować quadami.

Jednak mimo rosnącej popularności Wysp Zielonego Przylądka prędko nie zagrożą one Wyspom Kanaryjskim. Chodzi przede wszystkim o dostępność infrastruktury, ale i atrakcji. Teneryfa to piękna, zielona wyspa na północy i raj dla plażowiczów na południu. Zabytkowe miasta to kolejna jej zaleta. Gran Canaria to natomiast miejsce idealne dla miłośników jazdy na rowerze. Ostatecznie to właśnie wszechstronność Kanarów jest ich ogromną zaletą.

