Puma lub gepard na wolności. Zwierzę grasuje w lesie na północy Polski Fot. Ondrej Prosicky/Shutterstock

Środek zimy, mrozy sięgające -20 st. C, a w polskim lesie biega egzotyczny drapieżnik. Oficjalne ostrzeżenie przed zagrożeniem opublikowała gmina Będzino w woj. zachodniopomorskim. Do mieszkańców skierowano całą listę apeli.

Egzotyczne zwierzęta w Polsce nie są wielką nowością. Nasze ogrody zoologiczne należą do jednych z nowocześniejszych w Europie i są popularnymi atrakcjami turystycznymi. Jednak sporadycznie egzotyczne gatunki głównie z prywatnych ogrodów wydostają się na wolność. Tak mogło być i tym razem.

Dzikie zwierzę na wolności. Może grasować w polskim lesie

Gmina Będzino w woj. zachodniopomorskim (niedaleko Koszalina) wydała pilne ostrzeżenie. Mieszkańcy są ostrzegani, że na terenie regionu potwierdzono obecność egzotycznego zwierzęcia na wolności. Nie wiadomo jednak, o jaki gatunek dokładnie chodzi. Wg komunikatu może to być puma lub gepard.

"W związku z potwierdzonym zgłoszeniem dotyczącym występowania dzikiego kota (pumy/geparda) na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Strachomino w kierunku Wierzchomina, w tym na obszarze NATURA 2000 – Warnie Bagno, informujemy o potencjalnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa" – przekazała w oficjalnym komunikacie gmina Będzino.

Apel do mieszkańców gminy Będzino. Nie powinni wchodzić do lasów

Zwierzę zauważono w na terenie lasu w pobliżu w miejscowości Strachomino. W związku z tym do mieszkańców poproszono przede wszystkim o niewchodzenie do lasu. Apel ten obowiązuje do odwołania. Jeżeli natomiast spacerowicze będą przebywali w pobliżu lasu, proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności.

Na liście próśb do mieszkańców znalazło się także:

niewypuszczanie zwierząt domowych i gospodarskich bez nadzoru, niezbliżanie się do zwierzęcia w przypadku jego zauważenia, niepodejmowanie prób fotografowania ani płoszenia zwierzęcia.

"Sytuacja jest monitorowana przez odpowiednie służby. O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco" – dodano w komunikacie. Zaapelowano także do osób, które mają informacje na temat miejsca przebywania zwierzęcia. Każdy, kto może pomóc w jego schwytaniu, proszony jest o kontakt pod numer 112 lub do właściwego Nadleśnictwa.