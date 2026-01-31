Aukcja z nocowanką Wieniawy na WOŚP dobiła ponad 100 tys. Fot. screen allegro

"Nocowanka" Julii Wieniawy, którą można wylicytować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bije rekordy popularności. Na "liczniku" jest już ponad 100 tys. złotych. Choć nie brakuje ludzi, którzy przyklaskują aktorce, to są też głosy oburzenia. Zarzucają gwieździe m.in. to, że chce w ten sposób ocieplić swój wizerunek. Sama zainteresowana właśnie na to zareagowała i zrobiła to w punkt.

25 stycznia odbył się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gwiazdy chętnie włączały się w akcje, oferując coraz to bardziej wymyśle rzeczy do licytacji. Na przykład Dawid Posiadło zaprosił do wspólnego występu na Narodowym, a Maciej Musiał zaoferował, że zatańczy z kim poloneza. Propozycja od aktora zakończyła się na nieco ponad 100 tys. złotych.

Wieniawa zaprasza na nocowankę. Odpowiedziała na głosy oburzenia

Teraz furorę robi akcja Julii Wieniawy. Artystka organizuje nocowankę, za którą chętni chcą już zapłacić 100 250 zł (stan na 31 stycznia, a do końca licytacji jeszcze zostało 13 dni).

Sama aktora nie kryje zaskoczenia tak dużym zainteresowaniem "nocowanki". – Nie spodziewałam się, że to pójdzie aż tak viralowo. To fani po moim viralowym TikToku, à propos zasad na mojej nocowance, które były trendem na TikToku, sami stwierdzili, że to będzie świetny pomysł na to, żeby zrobić z tego aukcję na WOŚP i posłuchałam ich. Zrobiłam to i myślę, że wyjdzie fajnie – mówiła w rozmowie z "Telemagazynem".

Nie udawała też, że nie widzi uszczypliwych wiadomości o tym, że rzekomo chce się na tym wybić czy polepszyć swój wizerunek. Pojawiły się też głosy, że Wieniawa jest nieodpowiedzialna, że zaprasza do siebie na noc obcych ludzi, ale... to nieprawda, bowiem nocowanka nie będzie organizowana dokładnie u niej, tylko w wynajętym kompleksie.

