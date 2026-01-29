Monika Olejnik zapytała zarobki Jerzego Owsiaka i jego żony. Szef WOŚP odpowiedział wprost. Ralf Lotys (Sicherlich), CC BY 4.0 , via Wikimedia Commons

Z czego żyje Jerzy Owsiak? Szef WOŚP zmierzył się z pytaniem dotyczącym zarobków w programie "Kropka nad i". W rozmowie z Moniką Olejnik mówił również o wynagrodzeniu swojej żony. Owsiak zareagował w zdecydowany sposób i ujawnił wprost, skąd ma pieniądze.

O Jerzym Owsiaku znów mówi cała Polska, między innymi za sprawą niedzielnego 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szef WOŚP gościł w środowym wydaniu "Kropki nad i". W rozmowie z Moniką Olejnik poruszony został między innymi temat 67-latki skazanej za słowa, które kierowała pod jego adresem. Prowadząca nie omieszkała też zadać pytania o zarobki Jerzego Owsiaka i jego żony. Odpowiedział bez wykrętów.

Jerzy Owsiak wprost o swoich zarobkach. Mówił Monice Olejnik też o żonie

Kwestia finansów Jurka Owsiaka i jego żony to temat nieustannie budzący silne emocje. Monika Olejnik nie omieszkała poruszyć go w rozmowie z szefem WOŚP.

– Jak odpowiesz tym, którzy uważają, że bogacisz się na fundacji, bogaci się twoja żona, że zarabia na fundacji? – zapytała w programie "Kropka nad i".

Owsiak podkreślił, że ich działalność jest transparentna, a dochody ujawniane.

– Od 34 lat tworzymy fundację. Gdyby tak było... nie ma takiej kopuły nad nami, nie ma takiego szkła, nie ma takiej sytuacji, która by pozwalała nie ujawniać takich nieczystych sytuacji. Nie jest to możliwe – odpowiedział.

Jak zaznaczył prezes Fundacji WOŚP, w jego ocenie Polska jest wolnym krajem, który "ujawnia wszystkie takie sytuacje".

– My nie możemy podjąć się kolejnych zbiórek, jeżeli nie wyślemy dokładnego sprawozdania do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Zdrowia. [...] Jurek Owsiak nie jest odizolowany w tych "willach". Jurek Owsiak nie żyje w jakiejś bańce, do której nie ma dostępu. Jurek Owsiak ma sąsiadów, Jurek Owsiak chodzi do pralni, Jurek Owsiak chodzi do sklepu na osiedlu – wyjaśniał.

Z czego więc żyje Owsiak? Ciekawość tych, którzy się nad tym zastanawiali, została zaspokojona. Sam zainteresowany wyjaśnił bowiem:

– Jurek Owsiak żyje z tego, że jest szefem firmy Złoty Melon. Ta firma pozyskuje pieniądze dla fundacji, wszystko to, co jest komercyjne.

Wspomniał również o dywidendach wpłacanych dla fundacji.

– Oprócz tego prowadzimy całą naszą działalność gospodarczą, której nie prowadzi fundacja. Jeżeli kupujesz koszulkę, jeżeli zdobywasz naszą płytę, którą wydajemy, to po prostu… […] To czyni czystą historię, że fundacja nie prowadzi żadnej działalności – podsumował.

Finanse WOŚP. Fundacja odpowiada, na co przeznacza pieniądze

Jerzy Owsiak jest pomysłodawcą i organizatorem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenie odbywa się nieprzerwanie od 1993 roku, a 26 stycznia w Polsce i za granicą miał miejsce 34. Finał WOŚP. Owsiak to jeden z współzałożycieli Fundacji WOŚP, a także organizator Przystanku Woodstock, obecnie znanego jako Pol'and'Rock Festival.

Temat finansów WOŚP od lat wzbudza duże zainteresowanie, a odpowiedzi na najważniejsze pytania zamieszczone są na oficjalnej stronie internetowej fundacji. Znajduje się tam m.in. wzmianka o tym, że pieniądze z Finału nie są przeznaczane na organizację Pol'and'Rock Festivalu; środki na ten cel pochodzą z wpłat sponsorów i darowizn celowych.

Dodatkowo wyjaśniono tam, że koszty organizacji Finału WOŚP sztaby pokrywają nie z darowizn pochodzących z wydarzenia, a pieniędzy pozyskanych od sponsorów specjalnie na ten cel. Fundacja podkreśla, że w organizacji imprez często uczestniczą miasta i lokalne ośrodki, np. kultury czy sportu.

"W przypadku organizowania imprez takich jak np. koncerty szefowie sztabów są proszeni o to, żeby nie wypłacali honorariów zgodnie z ideą 'Gram w finale – nie biorę kasy'. Sztab może jedynie zwracać wykonawcom faktycznie poniesione przez nich koszty związane z wzięciem udziału w trakcie imprez (np. zwrot kosztów podróży)" – czytamy na stronie Fundacji WOŚP.

Organizacja tłumaczy też wprost, że środki z corocznej zbiórki przeznaczone są na realizację celu danego Finału i częściowo koszt jego organizacji, w tym wydruk serduszek, plakatów, obsługę wolontariatu, transport, usługi przewozowe oraz telekomunikację. Szczegóły można znaleźć w upublicznionych sprawozdaniach. Jak wykazują przedstawiciele Fundacji, na bezpośrednią pomoc charytatywną przeznaczane jest ok. 92 proc. zebranych środków, a około 8 proc. stanowią koszty administracyjne, co wynika ze sprawozdania z 2012 roku.

