Jakie popularne imiona w Polsce mają ukryte znaczenie i co powinniśmy wiedzieć na jego temat? Zapytaliśmy o to sztuczną inteligencję. Zanim wybierzecie imię dla dziecka, koniecznie upewnijcie się, co ono oznacza. Sprawdźcie też, co imię mówi o kimś, kogo znacie.

W 2025 roku w Polsce najczęściej rodziły się Zofie, Zuzanny i Maje, a rodzili – Nikodem, Antoni i Leon. Na podium, jeśli chodzi o popularność imion, plasują się jednak Anna, Piotr i Krzysztof. W pierwszej dziesiątce znajdują się jeszcze Katarzyna, Maria, Małgorzata, Agnieszka, Tomasz, Andrzej i Paweł. Często spotykani są także m.in. Aleksandra (w mojej klasie były cztery dziewczynki o tym imieniu) oraz Michał (znam co najmniej pięciu).

Niektóre z popularnych imion mają ukryte znaczenie. Poprosiliśmy ChatGPT i Gemini o ich wskazanie. Poniżej dzielimy się z wami spostrzeżeniami, które przekazały nam wielkie modele językowe (LLM), trenowane na bazie całego internetu. Zanim wybierzecie imię dla dziecka, zapoznajcie się z odpowiedziami sztucznej inteligencji. A może dzięki tym informacjom dowiecie się czegoś nowego o członkach rodziny lub znajomych?

Gemini wskazał 5 popularnych imion o ukrytym znaczeniu

Zacznijmy od modelu językowego Gemini od Google'a. Poprosiliśmy o wskazanie pięciu popularnych imion w Polsce mających ukryte znaczenie i opisanie tego znaczenia. Sztuczna inteligencja przypomniała, że wiele znanych imion wywodzi się z greki, łaciny lub języków germańskich, a wołając kogoś na obiad, możemy wyliczać jego "supermoce" lub cechy charakteru.

Na początek Gemini wziął na tapet Barbarę. Model AI przypomniał, że choć imię kojarzy się z polską tradycją, to pochodzi z greckiego "Barbados". Ukrytym znaczeniem popularnej Basi jest "cudzoziemka" lub "każda kobieta, która nie jest Greczynką". Pierwotnie Barbara miała charakter onomatopeiczny, gdyż w uszach Greków obce języki brzmiały jak niezrozumiałe "bar-bar". Z czasem imię stało się symbolem osoby tajemniczej, przybywającej z zewnątrz.

Drugi typ sztucznej inteligencji od Google'a to Wojciech, jedno z najstarszych rdzennie słowiańskich imion, które do dziś przetrwało w niemal niezmienionej formie. Jego ukryte znaczenie brzmi "pociecha wojska" lub "ten, któremu raduje się wojsko". Mamy tu dwa człony, "woj" i "ciech", znaczące kolejno wojownik oraz cieszyć się/pociecha. Imię miało przynosić szczęście oddziałom, którymi dowodził dany mężczyzna.

W "zabawie w imiona" Gemini wskazał też Małgorzatę, czyli imię o greckich korzeniach ("margarites"), które znalazło się w języku polskim za sprawą łaciny. Ukryte znaczenie to "perła". Wybierając dla dziewczynki imię Małgorzata, podkreślano jej szlachetność i unikalność. W starożytności uznawano perły za symbol czystości, dużej wartości i rzadkości.

Czy wiecie, że ukryte znaczenie ma także popularny Marek? Jest nim "poświęcony Marsowi" lub "należący do Marsa". Marek pochodzi od łacińskiego "Marcusa", bezpośrednio powiązanego z rzymskim bogiem wojny. Pierwotnie nazywano tak chłopców, by zapewnić im opiekę tego bóstwa, a to z kolei miało uczynić ich silnymi, mężnymi i walecznymi w dorosłości.

Zapewne każdy z nas zna jakąś Katarzynę. To ostatnie imię, które wskazał Gemini. Jego ukryte znaczenie to "czysta", "bez skazy". Katarzyna wywodzi się z greckiego "katharos", tego samego źródła słowotwórczego, co "katharsis" (oczyszczenie). Nazwane tak dziewczynki miały cechować się nieposzlakowaną opinią, etyczną postawą i klarownym umysłem.

5 popularnych imion o ukrytym znaczeniu według ChatGPT

To samo pytanie zadaliśmy modelowi od firmy OpenAI. ChatGPT przedstawił pięć popularnych imion, które mają mniej oczywiste, "ukryte" znaczenie. Jedno z nich pokrywało się z tym wytypowanym przez Gemini.

Na pierwszy ogień model AI wskazał Annę, obecnie najpopularniejsze imię w Polsce. Ukryte znaczenie to "łaska", "przychylność". Imię wywodzi się z hebrajskiego "Channah", a choć powszechne, wskazuje na kogoś obdarzonego łaską, komu "sprzyja los" lub kto okazuje innym dobroć.

Kolejnym "typem" sztucznej inteligencji jest Paweł, z łacińskiego "Paulus", o ukrytym znaczeniu "mały", "skromny". Jak wskazał ChatGPT, paradoksalnie często imię to noszą osoby charyzmatyczne, choć pierwotnie wskazywało one na pokorę i brak pychy ("ten, który nie stawia się ponad innymi").

Model językowy od OpenAI, tak jak Gemini, wybrał też Katarzynę. Jako ukryte znaczenie imienia wskazał "czystość (wewnętrzną)". Jako źródło podał greckie słowo "katharós", a następnie dodał, że Katarzyna wiąże się nie tylko z moralną czystością, ale i jasnością intencji oraz uczciwością wobec siebie.

Czwartym imieniem wybranym przez sztuczną inteligencję jest Michał, którego ukryte znaczenie brzmi: "któż jest jak Bóg?". Imię wywodzi się z hebrajskiego "Mikha'el" i jest formą pytania retorycznego, mającą podkreślić pokorę wobec siły wyższej i przypomnieć, że nikt nie jest wszechmocny.

