Dodatkowe pieniądze dla seniorów. Shutterstock.com/PawelKacperek

Spora grupa polskich seniorów może liczyć na dodatkowe pieniądze, które przyjdą poza podstawową emeryturą. Mogą one znacznie wpłynąć na domowy budżet. W poniższym artykule prezentujemy warte uwagi dodatki dla seniorów. Nie wszystkie przyznawane są automatycznie, warto więc wiedzieć, gdzie i kiedy złożyć wniosek.

REKLAMA

Trzynasta i czternasta emerytura

Dodatkiem, który istotnie wpłynie na domowy budżet seniora, jest trzynasta emerytura, nazywana trzynastką. Otrzymają je wszyscy, którzy pobierają emeryturę lub rentę. Trzynastka wypłacana jest automatycznie w kwietniu każdego roku; nie ma potrzeby składania wniosku. Ile będzie wynosić trzynasta emerytura w 2026 roku? Zapraszamy do lektury artykułu na ten temat.

Czternasta emerytura, czyli czternastka, miała być jednorazowym dodatkiem, lecz ostatecznie została ona corocznym świadczeniem stałym. Przysługuje ona osobom, które na dany dzień mają prawo m.in. do emerytury, renty rodzinnej, renty socjalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego czy świadczenia przedemerytalnego. Pełną kwotę dodatku otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekroczy określonego progu, a powyżej obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę (minimalna czternasta emerytura to 50 zł brutto).

REKLAMA

Dodatek mieszkaniowy

Ten dodatek przyznawany jest przez urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej. Mogą go otrzymać osoby o niskich dochodach, które posiadają tytuł prawny do lokalu albo czekają na lokal zamienny bądź socjalny. Ma on pomóc osobom, które mają trudności z opłaceniem kosztów utrzymania lokalu.

Przed przyznaniem dodatku mieszkaniowego sprawdzane są dochody gospodarstwa domowego, wspomniany już tytuł do lokalu i powierzchnia mieszkania lub domu w stosunku do liczby osób. Dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód z trzech miesięcy przed złożeniem wniosku wynosi nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w gospodarstwie jednoosobowym) lub nie więcej niż 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia (w gospodarstwie wieloosobowym).

REKLAMA

Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa się listownie, osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie gminy lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Należy do niego dołączyć rachunki związane z kosztami utrzymania mieszkania, zaświadczenie o dochodach i tytuł prawny do lokalu. Wzór wniosku dostępny jest na rządowej stronie gov.pl.

Dodatek pielęgnacyjny

Z dodatku pielęgnacyjnego mogą skorzystać seniorzy pobierający emeryturę lub rentę w wieku co najmniej 75 lat lub osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Po ukończeniu 75. roku życia jest on przyznawany automatycznie (od miesiąca następującego po ukończeniu wymaganego wieku). W innym przypadku należy złożyć do ZUS stosowny wniosek i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

REKLAMA

Świadczenie wypłacane jest przez ZUS razem z emeryturą lub rentą. Dodatek jest corocznie waloryzowany w marcu, a od 1 marca 2025 roku wynosi 348,22 zł miesięcznie. Od marca 2026 dodatek pielęgnacyjny przy uwzględnieniu wskaźnika waloryzacji na poziomie 4,88 proc. ma wynosić 365,91 zł miesięcznie.

Zasiłki celowe

Zasiłki celowe przyznaje się, by umożliwić zaspokojenie niezbędnej, konkretnej potrzeby bytowej, np. zakup żywności, leków, ogrzewania czy odzieży, a także wykonanie drobnych remontów lub napraw w mieszkaniu, pokrycie kosztów pogrzebu bądź wydatków na świadczenia zdrowotne. Tego rodzaju pomoc przyznaje się, w zależności od sytuacji, jednorazowo lub okresowo. Szczegółowe informacje na temat zasiłków i ich dostępności można uzyskać w lokalnym ośrodku pomocy społecznej (właściwemu z uwagi na miejsce zamieszkania). Zwykle trzeba jednak wypełnić wniosek, przedstawić wymagane dokumenty i wykazać dochody.

Programy osłonowe

Istnieją świadczenia w ramach tzw. programów osłonowych, które ma przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. Są to dopłaty oraz dodatki do ogrzewania. W sezonie grzewczym 2025/2026 wprowadzono bon ciepłowniczy, który przysługuje gospodarstwom domowym korzystającym z ciepła systemowego, o ile cena ciepła wynosi co najmniej 170 zł/GJ netto i spełnione zostaną kryteria dochodowe. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa dochód nie może przekroczyć 3272,69 zł netto, przy wieloosobowych gospodarstwach limit to 2454,52 zł netto na osobę. Wartość bonu ciepłowniczego zależna jest od ceny za GJ. Po przekroczeniu limitu dochodów obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę".