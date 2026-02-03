Joanna Krupa w aktach Epsteina. Fot. shutterstock

O ujawnieniu akt sprawy Jeffreya Epsteina i polskich wątkach mówi się coraz głośniej. Okazuje się, że przewijaja się tam przynajmniej kilka znanych polskich nazwisk. Najnowsze analizy dokumentów wykazały, że Epstein miał wspominać o Joannie Krupie. Modelka zaprzecza, że miała jakikolwiek bliski kontakt z finansistą.

Minęło już kilka dni od momentu, gdy amerykański Departament Sprawiedliwości opublikował około 3 mln stron dokumentów z akt spraw dotyczących Epsteina – nieżyjącego już miliardera, który utrzymywał kontakty w wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata i który, jak później wyszło na jaw, zajmował się stręczycielstwem.

Polskie wątki w aktach Epsteina. Pojawia się Joanna Krupa

Teraz dochodzi do tego jeszcze jedna znana postać z Polski. Jak przeanalizowal Polsat News w wiadomościach miliarder wymienia Joannę Krupę. "Kontekst wiadomości sugeruje, że Epstein chwali się znajomością z modelkami lub rozważał zaproszenie polskiej celebrytki na wyspę" – czytamy.

Nie ma jednak dowodów na to, że Krupa była na niesławnej wyspie czy współpracowała z Epsteinem. Sama zainteresowana, pytana o tę sprawę, miała zapewnić, że "nie łączyła ją jakakolwiek bliższa relacja z Epsteinem", a mogła go jedynie spotkać przelotnie na eventach w USA. Nie wiedziała jednak o jego przestępczej działaności.

