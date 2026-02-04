Nowe informacje o stanie zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Shutterstock.com

Jarosław Kaczyński kilka dni temu trafił do szpitala i nadal w nim przebywa. Dłuższa hospitalizacja sprawia, że co niektórzy niepokoją się o stan zdrowia prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jak się czuje Kaczyński? Rąbka tajemnicy uchylił Joachim Brudziński, który przekazał nowe informacje o jego stanie.

Jarosław Kaczyński w szpitalu. Brudziński mówi o jego stanie zdrowia

28 stycznia informowaliśmy, że Jarosław Kaczyński trafił do warszawskiego szpitala. Tę informację potwierdził rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Zakomunikował on wówczas, że prezes partii "przebywa w szpitalu na badaniach w związku z infekcją", a planowany czas hospitalizacji to kilka dni.

W poniedziałek, 2 lutego, pisaliśmy w naTemat, że – jak ustalił "Fakt" – polityk może pozostać w szpitalu do końca tygodnia. Osoba z otoczenia prezesa PiS przekazała tabloidowi, że miał on trafić do szpitala z gorączką, którą udało się szybko zbić, i "było podejrzenie zapalenia płuc". Informator medium przekazywał, że stan prezesa nie pogarsza się, ba – odbiera on telefony i pracuje.

W środę do mediów dotarły nowe wieści na temat stanu zdrowia Jarosława Kaczyńskiego. Polityk dalej przebywa w szpitalu, ale najwyraźniej czuje się już lepiej. Joachim Brudziński w porannym programie "Super Expressu", "Super Ringu", przekazał:

– Uspokajam wszystkich, pan premier Jarosław Kaczyński wraca do zdrowia. Nie ma gwałtownych tąpnięć, wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku.

Europoseł zaapelował do innych, by ci pozwolili spokojnie dojść posłowi do zdrowia. Potwierdził także medialne doniesienia o tym, że u prezesa PiS podejrzewano zapalenie płuc.

– Dajmy pochorować człowiekowi, który trafił z podejrzeniem zapalenia płuc do szpitala. Jarosław Kaczyński, jak każdy pacjent, jak każdy człowiek, ma prawo do tego, żeby w spokoju pochorować i w spokoju z tej choroby wyjść – mówił.

Prezes PiS "kontroluje sytuację" ze szpitala

Joachim Brudziński potwierdził też, że pobyt w szpitalu nie sprawił, iż polityk zwolnił tempo. Jarosław Kaczyński dalej "kontroluje sytuację" i jest w regularnym kontakcie z bliskimi współpracownikami.

– Oczywiście jest – przepraszam za określenie – takim zwierzęciem politycznym, że nawet choroba i wysoka temperatura nie są w stanie temperamentu politycznego pana prezesa Kaczyńskiego powstrzymać. Kontroluje sytuację, komunikuje się z najbliższymi współpracownikami – przekazał "Super Expressowi".

