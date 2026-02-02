Nowe informacje o stanie zdrowia Jarosław Kaczyńskiego. Fot. shutterstock

Jarosław Kaczyński od kilku dni przebywa w szpitalu. Tymczasem pojawiły się nowe informacje na temat stanu prezesa PiS. Wszystko wskazuje na to, że nie pojawi się na najbliższej konferencji programowej partii. O zdrowie Kaczyńskiego miał się zamartwić nawet sam prezydent.

REKLAMA

28 stycznia pisaliśmy, że Jarosław Kaczyński musiał udać się do szpitala. Mówiono, że dopadła go infekcja najprawdopodobniej podczas ostatnich spotkań z wyborcami. Polityk jeszcze w poniedziałek był w pracy, ale ostatecznie w środę trafił do placówki medycznej na badania.

Te informacje potwierdził rzecznik PiS Rafał Bochenek. Co więcej dziennikarka Polsat News Dorota Gawryluk powiedziała w sobotnim programie "Kalejdoskop Wydarzeń", że Kaczyński trafił do szpitala z dużą gorączką.

Kaczyński w szpitalu. Podejrzewali u niego zapalenie płuc

Teraz dziennik "Fakt" przekazał nowe wieści o stanie zdrowia polityka. Dziennikarze ustalili, że prezes PiS może pozostać w placówce do końca tygodnia. – W pierwszym dniu prezes trafił z gorączką do szpitala, którą udało się szybko zbić. Było podejrzenie zapalenia płuc – poinformowała osoba z otoczenia polityka.

REKLAMA

Informator wspomniał, że Kaczyński normalnie pracuje i odbiera telefony. – Rozmawiałem z nim dwa dni temu. Jego stan się nie pogarsza – uspokoił. Mimo to prezes PiS zostanie dłużej w szpitalu niż zakładano i najpewniej nie weźmie udziału w konferencji programowej na temat edukacji. Na plakacie promującym wydarzenie, które odbędzie się w sobotę 7 lutego w Zamościu, brakuje nazwiska Kaczyńskiego.

– Prezes Kaczyński nie musi być na każdej takiej konferencji programowej. Nie ma powodu do niepokoju, w pewnym wieku infekcje częściej się zdarzają – dodał jeden z polityków PiS, którego cytuje "Fakt". Dodajmy, że Jarosław Kaczyński ma 76 lat.

REKLAMA