Ksiądz pokazał, co dostał podczas kolędy Tiktok.com/@@ks.grzegorzkaczorkiewicz

To już końcówka wizyt duszpasterskich, czyli tzw. kolędy. W niektórych parafiach duchowni jeszcze w lutym odwiedzają domy wiernych. Ksiądz z Wielkopolski pochwalił się ostatnio na TikToku, co parafianie dali mu, gdy chodził po kolędzie. Pod nagraniem pojawiła się lawina komentarzy. Jeden zdumiał mnie najbardziej.

Powiedzieć, że temat kolędy wzbudza ogromne emocje, to jak nic nie powiedzieć. Jedni zastanawiają się, jak grzecznie odmówić duchownemu i nie wpuścić go do domu, inni zaś przygotowują się do wizyt duszpasterskich, szykują dla księży koperty, a nawet poczęstunek czy dodatkowe prezenty. Duchowny z Wielkopolski pochwalił się, co dali mu parafianie, gdy ich odwiedził.

Ksiądz pochwalił się, co parafianie dali mu podczas kolędy

Filmik zamieszczony przez księdza Grzegorza Kaczorkiewicza na TikToku ma już kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń. Duchowny cieszy się sporą popularnością, bo na platformie obserwuje go ponad 20 tysięcy osób. Na co dzień pełni posługę w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w niewielkim Opatówku, kilkutysięcznym mieście położonym nieopodal Kalisza, w województwie wielkopolskim.

Na tiktokowym nagraniu ksiądz zwraca się do internautów, mówiąc:

– Zobaczcie, co można dostać na kolędzie oprócz koperty. Poduszkę Widzewa, fanklubu Widzewski Opatówek, polecam serdecznie. Dostałem też taki breloczek, Widzewski Opatówek. Teraz jak chodzę po kolędzie, to w każdym domu mówię, że to jest zarządzenie proboszcza, że w każdym domu jest najpierw 15 minut drzemki, a dopiero później rozmawiamy ze sobą.

Po powrocie z kolędy ksiądz Grzegorz umieścił poduszkę na łóżku, w kolekcji, którą również zaprezentował internautom. Pod filmikiem księdza pojawiła się lawina komentarzy, w tym od samego klubu Widzew Łódź. "Dobry prezent. Pozdrowienia!" – napisali jego przedstawiciele.

"Nie no, szacun proszę księdza", "Ładna poduszka", "Ale super ksiądz" – zareagowali internauci. Nie zabrakło też takich, którzy wykorzystali sekcję komentarzy do toczenia kibicowskich dyskusji, choć tych na szczęście było niewielu.

Kiedy jest kolęda i ile dać księdzu do koperty?

Kolęda zwykle zaczyna się po świętach Bożego Narodzenia i trwa do stycznia, a czasami nawet do lutego. Jest to zależne od parafii, a wpływ na okres wizyt duszpasterskich ma zwykle wielkość parafii oraz liczba wiernych. Według polskiej tradycji koniec tego czasu przypada w święto Matki Bożej Gromnicznej (Ofiarowanie Pańskie), czyli 2 lutego. Zdarza się jednak, że wizyty trwają dłużej.

Wierni często zastanawiają się też, ile dać księdzu po kolędzie. Podkreślmy więc, że pieniądze nie są wymagane, a wysokość ewentualnej ofiary należy dopasować do swoich możliwości finansowych.