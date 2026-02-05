Jaka pogoda w czwartek 5 lutego?
W czwartek zapowiadają niebezpieczne zjawisko pogodowe. Fot. shutterstock

Meteorolodzy ostrzegają przed niebezpiecznym zjawiskiem, które może wystąpić niemal w całym kraju. Minusowe temperatury, a do tego opady mają doprowadzić w wielu regionach do gołoledzi. Na chodnikach i drogach będzie ślizgawica.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

"Uwaga! Dziś i jutro (04/05.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" – takie alerty RCB dostało na telefony mnóstwo Polaków. Prognozy pogody nie wyglądają najlepiej.

Niebezpieczna aura w Polsce. Wydano alerty

W nocy ze środy na czwartek termometry na Suwalszczyźnie spadły do –11 stopni Celsjusza, –6 w centrum, a najcieplej mieli mieszkańcy południa kraju – w granicach zera stopni Celsjusza. Według prognoz opady deszczu i śniegu z deszczem mogą występować od północnych krańców aż po rejony górzyste.

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali więc ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej skali przed marznącym deszczem. Uważać powinni być mieszkańcy następujących województw:

  • zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • podlaskiego,
  • mazowieckiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • łódzkiego,
  • wielkopolskiego,
  • lubuskiego,
  • dolnośląskiego (w powiatach północnych),
  • świętokrzyskiego (w powiatach: koneckim, skarżyskim),
  • lubelskiego – wszędzie poza powiatami: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim.

    • Alerty będą obowiązywać do 5 lutego do godz. 23:00 (ale mogą zostać przedłużone).

    logo
    Fot. IMGW

    Czwartek 5 lutego zapowiada się pochmurnie. Jedynie na południu większe przejaśnienia. Nadal będzie padać w centrum i na północy – deszcz, a w górach śnieg. Temperatura maksymalna od –5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do około 1 st. C. w centrum, i 7 st. C. na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porywisty. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 70 km/h powodujący zamiecie śnieżne.

    Niemal identyczna pogoda ma być w piątek (6 lutego). Jedynie termometry w dzień mogą pokazać nieco wyższą temperaturę: –2 stopnie Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 2 stopnie w centrum i 8 stopni miejscami na południu.

    Zobacz także

    logo
    Pierwsza od lat wiosna bez suszy. Ale martwią mnie możliwe skutki mrozów
    logo
    Koniec mrozów w Polsce? Sprawdziłam prognozy i wiem, kiedy przyjdzie odwilż
    logo
    Potężna awaria elektrociepłowni paraliżuje Trójmiasto. Są kolejne utrudnienia
    logo
    Awaria elektrociepłowni w Trójmieście. Ludzie pozbawieni ciepła na kilka dni
    logo
    Mróz sparaliżował setki polskich szkół. Jest pilny apel MEN do dyrektorów
    logo
    Motława niebezpieczną "atrakcją". Patrzę i nie rozumiem, po co tak ryzykować