W czwartek zapowiadają niebezpieczne zjawisko pogodowe.

Meteorolodzy ostrzegają przed niebezpiecznym zjawiskiem, które może wystąpić niemal w całym kraju. Minusowe temperatury, a do tego opady mają doprowadzić w wielu regionach do gołoledzi. Na chodnikach i drogach będzie ślizgawica.

"Uwaga! Dziś i jutro (04/05.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" – takie alerty RCB dostało na telefony mnóstwo Polaków. Prognozy pogody nie wyglądają najlepiej.

Niebezpieczna aura w Polsce. Wydano alerty

W nocy ze środy na czwartek termometry na Suwalszczyźnie spadły do –11 stopni Celsjusza, –6 w centrum, a najcieplej mieli mieszkańcy południa kraju – w granicach zera stopni Celsjusza. Według prognoz opady deszczu i śniegu z deszczem mogą występować od północnych krańców aż po rejony górzyste.

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali więc ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia w trzystopniowej skali przed marznącym deszczem. Uważać powinni być mieszkańcy następujących województw:

zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego (w powiatach północnych), świętokrzyskiego (w powiatach: koneckim, skarżyskim), lubelskiego – wszędzie poza powiatami: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, janowskim.

Alerty będą obowiązywać do 5 lutego do godz. 23:00 (ale mogą zostać przedłużone).

Fot. IMGW

Czwartek 5 lutego zapowiada się pochmurnie. Jedynie na południu większe przejaśnienia. Nadal będzie padać w centrum i na północy – deszcz, a w górach śnieg. Temperatura maksymalna od –5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do około 1 st. C. w centrum, i 7 st. C. na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami porywisty. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 70 km/h powodujący zamiecie śnieżne.

