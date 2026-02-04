Wiosna w Polsce bez suszy. Ale skutki mrozów mogą być poważne.
Wiosna w Polsce bez suszy. Ale skutki mrozów mogą być poważne. Shutterstock.com/Grand Warszawski

Niektórzy z niecierpliwością czekają na koniec zimy w Polsce. Mrozy niebawem zelżeją, ale jeszcze wrócą. Część kraju nadal pokryta jest śniegiem i choć wywołuje to narzekanie malkontentów, być może dzięki temu w tym roku unikniemy suszy. Jest jednak inne zagrożenie.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Nowe prognozy pogody dla Polski wskazują, że siarczyste mrozy już lada moment odpuszczą. Będzie to idealna pora na odświeżenie zimowych kurtek i wyczyszczenie butów – bo to, że mrozy niebawem wrócą, jest w ocenie synoptyków pewne. Na początku lutego większość kraju pokrywała warstwa śniegu, która wciąż widoczna jest za wieloma oknami. I fakt, możemy narzekać na ten stan rzeczy, ale... czy na pewno warto?

Wiosna w Polsce bez suszy

W ocenie profesora Pawła Rowińskiego, hydrologa i dyrektora Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, warto docenić rolę śniegu w przeciwdziałaniu suszy w Polsce.

Utrzymująca się gruba pokrywa śniegu to korzystne zjawisko w obliczu wieloletnich zmagań Polski z suszami – podkreśla w cytowanej przez TVN24.pl wypowiedzi dla PAP. – Oczywiście początek roku jeszcze nie świadczy o tym, jak przebiegnie kolejnych jedenaście miesięcy, ale myślę, że wejście w sezon wiosenny będzie dużo lepsze niż w ubiegłych latach – ocenia naukowiec.

Prof. Rowiński przewiduje, że po raz pierwszy od lat w Polsce "nie powinniśmy wszczynać alarmu zagrożenia suszą hydrologiczną na początku wiosny".

Nagła odwilż niesie inne ryzyko. Topniejący śnieg może spowodować problemy

Na początku tego tygodnia temperatura lokalnie wynosiła nawet poniżej -20 st. C, a mróz sprawił, że zawieszono zajęcia w setkach polskich szkół. Szykuje się jednak dość gwałtowne ocieplenie, o czym mówili zarówno synoptycy z IMGW, jak i prof. Paweł Rowiński. To z kolei oznacza gwałtowne topnienie śniegu, co może doprowadzić do lokalnych problemów z podtopieniami lub nawet zalaniami.

– W takich warunkach mogą też występować lokalne podtopienia wynikające z samego topnienia śniegu – tam, gdzie zalega go bardzo dużo, a infrastruktura nie jest odpowiednio przystosowana – ocenił.

Hydrolog wskazał dwa możliwe scenariusze dotyczące roztopów.

– Jeśli będziemy mieli powolne roztopy, czyli nastąpi klasyczne przedwiośnie z temperaturą na minusie w nocy, ale lekko na plusie w ciągu dnia, to topnienie będzie następowało wolno. Właściwie byłby to wymarzony scenariusz, kiedy gleba zostanie odpowiednio nawilgocona i deficyty wód gruntowych, z którymi zawsze wchodzimy w nowy sezon, będą dużo mniejsze albo nie będzie ich w ogóle – opisał pierwszy z nich.

Drugi scenariusz, o którym mówił prof. Paweł Rowiński, dotyczy sytuacji, w której przez gwałtowny wzrost temperatury (gdy na plusie będzie również w nocy) i gwałtowne topnienie mogą tworzyć się zatory lodowe lub śryżowe. Mogą one zablokować przepływ rzek i doprowadzić do szybkiego podnoszenia się poziomu wody, a w konsekwencji do podtopień lub zalań. W ocenie hydrologa na niektórych terenach w Polsce, np. na Żuławach, takie zagrożenie jest realne.

Zobacz także

logo
Pranie kurtki zimowej w pralce. Żeby jej nie zniszczyć, musisz pamiętać kilka zasad
logo
Sól drogowa na butach to nie problem. Mam niezawodny sposób na ich wyczyszczenie
logo
Największa od 500 lat susza. Dotyka lub zagraża prawie dwóm trzecim Europy
logo
Nie tylko śnieg jest groźny dla kierowców. Jeden błąd może kosztować 3000 zł
logo
Walentynki z Bridgertonami lepsze od ciętych kwiatów. I nie kosztują majątku
logo
Mróz w Polsce dał się we znaki kolei. PKP aż zmieniło kluczową zasadę dla podróżnych