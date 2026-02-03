Kiedy skończą się mrozy w Polsce?
Kiedy skończą się mrozy w Polsce? Fot. Zrzut ekranu / wxcharts.com

Siarczyste mrozy w Polsce dają się we znaki, ale już niebawem w całym kraju odczujemy zdecydowane ocieplenie. W nowych prognozach pogody widać już nadchodzący przełom. Sprawdziliśmy, kiedy nadejdzie koniec mrozów, ale odwilż będzie chwilowa – ujemne temperatury wrócą, i to niebawem.

Za nami wyjątkowo mroźny weekend i początek tygodnia. Nie inaczej jest we wtorek 3 lutego: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wciąż ostrzega przed niskimi temperaturami. Ale synoptycy przewidują już ocieplenie, wskazali nawet możliwą datę.

Nowa prognoza pogody. We wtorek mróz, IMGW ostrzega

We wtorek, podobnie jak w poprzednich dniach, w Polsce panować będą mrozy. Eksperci z IMGW wydali ostrzeżenia dla 13 województw. Alerty drugiego stopnia obejmują głównie wschód i północny wschód Polski (w tym wiele powiatów na Lubelszczyźnie i Mazowszu, województwo podlaskie i część warmińsko-mazurskiego). Ostrzeżenia żółte, czyli pierwszego stopnia, obowiązują m.in. na terenach województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

We wtorek synoptycy zapowiadają niewielkie zachmurzenie (większe w regionach południowych i po południu w centrum kraju). W górach mogą wystąpić niewielkie, przedfrontowe opady śniegu, w godzinach wieczornych są one możliwe także na południu kraju. Termometry, zależnie od regionu, wskażą dziś maksymalnie -15 st. C na północnym wschodzie kraju, ok. -10 st. C w centrum, -1 st. C na południu i południowym zachodzie oraz 0 st. C w południowej części woj. śląskiego i lokalnie w Małopolsce. Występować będzie wschodni, słaby i umiarkowany wiatr (nad morzem i w zachodniej Polsce możliwe silniejsze podmuchy).

Słabe opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem mogą pojawić się także w kolejnych dniach. W południowo-wschodniej Polsce można spotkać się z opadami umiarkowanymi, które spowodują około 5-centymetrowy przyrost pokrywy śnieżnej. Możliwy jest również marznący deszcz, który powoduje gołoledź.

W nocy z wtorku na środę termometry mogą wskazać nawet -20 st. C na północnym wschodzie kraju i Kaszubach, -12 st. C w centralnej części Polski i -1 st. C na południu.

W środę należy spodziewać się dużego lub całkowitego zachmurzenia i dalszych mrozów. Dąć będzie wschodni wiatr, na północy i w wysokich partiach gór porywisty, w pozostałych częściach kraju słaby i umiarkowany. W rejonach północno-wschodnich temperatury maksymalne będą wynosić -9 st. C, w centrum kraju -3 st. C, a na południu i południowym zachodzie do 3 st. C.

Przełom w pogodzie. Wskazano, kiedy przyjdzie odwilż

Przełomowym dniem według nowej prognozy pogody ma być czwartek 5 lutego. Synoptycy z IMGW prognozują maksymalne temperatury na poziomie 0 st. C w północno-wschodniej części kraju, 3 st. C na południowym zachodzie i w centrum oraz nawet 8 st. C na południowym zachodzie.

Mróz zelżeje, ale nie na długo: kolejne ochłodzenie zapowiadane jest już na najbliższą niedzielę. Wtedy to w większości Polski znów zapanują ujemne temperatury, choć będą one wyższe od obecnych.

