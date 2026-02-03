Po awarii elektrociepłowni w Trójmieście zamknięto nie tylko szkoły. Mieszkańcy mogą zgłosić się po pomoc. Zrzut ekranu / Gdansk.pl

W poniedziałek doszło do wielkiej awarii elektrociepłowni w Trójmieście. Tysiące mieszkańców zmagają się z niskimi temperaturami oraz utrudnieniami z ciepłą wodą w domach. Zawieszono zajęcia w części szkół i zamknięto pływalnie. Zapowiedziano też pomoc dla tych, którzy się po nią zgłoszą.

REKLAMA

W poniedziałkowe popołudnie do mediów dotarły wieści o awarii elektrociepłowni w Gdańsku. Jak opisywaliśmy w naTemat, przewidywany czas naprawy wynosi kilka dni. Już wtedy zapowiadano, że w części szkół zawieszone zostaną zajęcia. Siarczyste mrozy panujące w Polsce nie ułatwiają sytuacji. W Trójmieście w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura spadała do -14 stopni Celsjusza, a we wtorek w ciągu dnia termometry mają wskazać maksymalnie -8 st. C. Kolejna noc ma przynieść nawet 13-stopniowe mrozy, a najwyższa temperatura w środę ma wynosić -7 st. C.

Nie tylko zawieszone lekcje w szkołach. Po awarii elektrociepłowni zamknięto pływalnie

Awarię elektrociepłowni odczuła część mieszkańców Gdańska i Sopotu. Zawieszono zajęcia w szkołach podstawowych, a w szkołach ponadpodstawowych zajęcia będą się odbywać zdalnie. Czasowo zamknięto także pływalnie Gdańskiego Ośrodka Sportu.

REKLAMA

"W związku z awarią elektrociepłowni w Gdańsku, która powoduje poważne zakłócenia w dostawach ciepła, informujemy, że od jutra (wtorek, 3 lutego 2026 r.) do czwartku (5 lutego 2026 r.) włącznie wszystkie pływalnie Gdańskiego Ośrodka Sportu pozostaną zamknięte: Osowa, Orunia, Chełm oraz Stogi. Decyzja wynika z konieczności zapewnienia w pierwszej kolejności ciepła mieszkańcom Miasta Gdańsk" – zakomunikowali w poniedziałek przedstawiciele GOS za pośrednictwem Facebooka.

W Sopocie nieczynne są Kryta Pływalnia MOSIR i poradnia psychologiczno-pedagogiczna, o czym poinformowała prezydentka miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim.

REKLAMA

Mieszkańcy zmagają się z niskimi temperaturami. Chętni mogą zgłosić się po pomoc

Miasto Gdańsk wydało dłuższy komunikat w mediach społecznościowych. Przekazano mieszkańcom, że zapowiadane prace naprawcze mają zakończyć się do 4 lutego (ciepło w pełnym zakresie według przewidywań ma wrócić 5 lutego). Ci, którzy potrzebują pomocy w ogrzaniu mieszkania lub domu, mogą zgłosić się do siedziby Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i wypożyczyć grzejnik. Miasto zapowiedziało, że będzie to możliwe we wtorek i środę w godz. 7:00-20:00 w dwóch lokalizacjach, przy ul. Słowackiego 159b i Miałki szlak 44. Uprzednio należy skontaktować się z infolinią GPEC.

Sopot proponuje pomoc osobom samotnym, starszym i chorym – należy zgłosić się po nią do MOPS. Mieszkańcy miasta mogą również skorzystać z nagrzewnic dostępnych w dyżurce Straży Miejskiej (wypożyczenie odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i okazaniu dokumentu tożsamości).

REKLAMA

Sopocianie mogą również rozgrzać się i wypić gorącą herbatę w ogrzewanym namiocie Państwowej Straży Pożarnej, który 2 lutego stanął przy kościele św. Jerzego.

Kto ucierpiał na skutek awarii elektrociepłowni?

Awaria elektrociepłowni spowodowała, że z obniżoną temperaturą w grzejnikach i lokalnymi przerwami w dostawach ciepłej wody mierzą się mieszkańcy następujących rejonów:

Żabianka, Oliwa (wschodnia część), Strzyża, Stogi (południowa część), Śródmieście, częściowo Orunia – Św. Wojciech – Lipce (północna część), Orunia Górna Gdańsk Południe, Sopot.

Miasto Gdańsk poinformowało, że w celu odciążenia sieci grzewczej do czwartku włącznie zawieszono zajęcia w szkołach podstawowych. Placówki są jednak otwarte, a dla dzieci zorganizowano opiekę w salach świetlicowych. Przedszkola i żłobki funkcjonują bez zmian. Do miejsc, gdzie temperatury spadną poniżej normy, dostarczone zostaną dodatkowe urządzenia do ogrzewania. Szkoły podstawowe wprowadziły zajęcia zdalne (również do czwartku). Są wyjątki od tych zasad – to 12 szkół z własnymi systemami ogrzewania.