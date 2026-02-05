Mapa z alertami IMGW nie pozostawia złudzeń. Czwartek będzie trudny na drogach i chodnikach Fot. meteo.imgw.pl

Czwartkowy (5 lutego) poranek przywitał nas skrajnie trudnymi warunkami na drogach i chodnikach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej objął cały kraj specjalnymi ostrzeżeniami. Przez cały dzień będą nam towarzyszyć opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

Ekstremalnie niskie temperatury na chwilę odpuściły, ale na ich miejsce przyszło jedno z najniebezpieczniejszych zjawisk pogodowych. Nad Polskę nadciągnęły opady marznącego deszczu, które zamieniają ulice i chodniki w ślizgawki. Problem dotyczy całego kraju, ale w większej części wydano wyższy stopień zagrożenia.

Ostrzeżenia IMGW dla Polski. Gołoledź przez cały dzień

Cała Polska została objęta I i II stopniem ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Na opublikowanej mapie dominują dwa kolory. Północne oraz centralne regiony, w tym Warszawa, Bydgoszcz czy Gdańsk, zostały objęte pomarańczowym alertem II stopnia. To właśnie tam przewiduje się najbardziej intensywne zjawiska.

Południowa część Polski, m.in. okolice Krakowa i Rzeszowa, jest obecnie oznaczona kolorem żółtym. Opady są tam prognozowane jako słabsze, ale ryzyko wcale nie jest mniejsze. Śliska warstwa już utrudnia poruszanie się zarówno kierowcom, jak i pieszym.

Większość kraju jest dodatkowo kreskowana na mapach, co oznacza realne występowanie zjawiska w tej chwili. "Opady marznącego deszczu bądź mżawki powodujące gołoledź będą się utrzymywać przez znaczną część dnia. Na drogach i chodnikach ślisko!" – czytamy w oficjalnym komunikacie IMGW.

Prognoza pogody na 5 dni. Silne mrozy powracają

W piątek i sobotę musimy liczyć się z zachmurzeniem i mieszanką deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie termometry mogą pokazać około -3 stopni Celsjusza, podczas gdy południe kraju odnotuje nawet 4 stopnie na plusie. Nadal jednak lokalnie będzie niebezpiecznie ślisko przez marznące opady.

Największa niespodzianka czeka nas jednak z niedzieli na poniedziałek. Sam weekend zakończymy jeszcze przy stosunkowo łagodnych temperaturach, ale noc przyniesie potężne uderzenie zimna. Eksperci przewidują, że na północnym wschodzie temperatura może spaść nawet do -20 stopni Celsjusza. W centrum kraju zobaczymy około -11 stopni, a najcieplej będzie na południowym zachodzie, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na -3 kreskach.

Początek nowego tygodnia to dalsze mrozy. We wtorek i środę utrzyma się duże zachmurzenie, a w wielu regionach znów sypnie śniegiem. Na południu we wtorek możliwe jest chwilowe ocieplenie do 5 stopni, ale północny wschód będzie marznąć przy temperaturze -10 stopni. Wiatr będzie przeważnie słaby i zmienny.