"Gorąca rywalizacja" od dziś na HBO Max. O czym jest kanadyjski serial? Fot. materiał prasowy

"Gorąca rywalizacja" to opowieść o dwóch zakochanych w sobie hokeistach, która zawróciła w głowach widzów z całego świata. Od 6 lutego Polacy mogą obejrzeć kanadyjski hit w streamingu. Jeśli nie mieliście planów na weekend, to już wiecie, co robić.

REKLAMA

"Gorąca rywalizacja" (oryg. "Heated Rivalry") jest adaptacją powieści Rachel Reid, która skupia się na historii Shane'a Hollandera, kapitana drużyny hokejowej Montreal Voyageurs. Od czasu jego debiutanckiego sezonu media podsycały rywalizację między nim a Ilyą Rozanowem, przeciwnikiem z Boston Bears.

Widownia widzi w nich rywali, ale to, co tak naprawdę dzieje się między mężczyznami za zamkniętymi drzwiami, jest zupełnym przeciwieństwem nienawiści. Shane i Ilja wdają się w romans, który szybko zamienia się w głębokie uczucie.

"Gorąca rywalizacja" już na HBO Max

Serial sportowy stworzony przez Jacoba Tierneya ("Dobrzy sąsiedzi") został pozytywnie przyjęty przez krytyków oraz widzów, którzy zachwalają jego scenariusz, grę aktorską i sposób, w jaki ukazuje miłość dwóch mężczyzn. Objawieniem okazali się zwłaszcza odtwórcy głównych ról – Hudson Williams ("All I Need For Christmas") oraz Connor Storrie ("Joker: Folie à deux"), który może pochwalić się bardzo wiarygodnym rosyjskim akcentem.

W "Gorącej rywalizacji", która liczy tylko 6 odcinków, zagrali też François Arnaud ("Rodzina Borgiów"), Christina Chang ("The Good Doctor"), Ksenia Daniela Kharlamova ("Robyn Hood") i Sophie Nélisse ("Yellowjackets"). Serial doczeka się 2. sezonu, ale Jacob Tierney zapowiedział, że widzowie nie zobaczą kontynuacji w 2026 roku.

REKLAMA