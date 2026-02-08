Jutta Leerdam budzi duże kontrowersje. Kibice w Holandii zaczynają mieć jej dość Fot. Jutta Leerdam/Instagram

Idea sportu, ale i igrzysk olimpijskich daje wszystkim startującym równe szanse. Jednak niektórzy ewidentnie mają się za lepszych od innych. Od początku imprezy wiele mówi się o holenderskiej łyżwiarce szybkiej. Jutta Leerdam jeszcze przed startem nieźle sobie nagrabiła.

REKLAMA

Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie obfitują w bardzo silne emocje. Dla zdobywców medalu jest to ogromne szczęście, dla Lindsey Vonn ból fizyczny i psychiczny po strasznym upadku. Aleksandra Król-Walas może natomiast odczuwać rozczarowanie, bo do strefy medalowej zabrakło niewiele. Ostatecznie musi zadowolić się 7. miejscem. Jednak co siedzi w głowie Jutty Leerdam? Holenderskiej panczenistki dość zaczynają mieć nawet jej rodacy.

Wielka primadonna IO w Mediolanie. Jutta Leerdam zdążyła wkurzyć Holendrów

Jutta Leerdam to holenderska łyżwiarka szybka. Zawodniczka w poniedziałek 9 lutego będzie broniła srebrnego krążka olimpijskiego na dystansie 1000 metrów, a być może powalczy nawet o poprawienie wyniku. Jednak więcej niż o jej szansach medalowych w ostatnich dniach mówi się o jej zachowaniu.

REKLAMA

Prywatnie Jutta Leerdam jest narzeczoną multimiliardera Jake'a Paula. Uchodzi także za jedną z najładniejszych zawodniczek biorących udział w zimowych igrzyskach olimpijskich. Reprezentantka Holandii nie cieszy się jednak wielką sympatią w swoim kraju.

Duże kontrowersje wzbudził fakt, że Leerdam na igrzyska do Mediolanu nie poleciała z pozostałymi sportowcami ze swojego kraju. Zamiast tego na miejsce dostała się prywatnym odrzutowcem. Gdyby tego było mało, maszynę specjalnie na tę okazję udekorowano w symbole olimpijskie. Zawodniczka nie zdecydowała się też na udział w ceremonii otwarcia. To nietypowe, bo start miała dopiero 3 dni po tym wydarzeniu.

REKLAMA

Nie chciała udzielać wywiadów na IO w Mediolanie. Trochę ją zmusili

Kolejną zagrywką zawodniczki, która zirytowała dziennikarzy, była odmowa udzielania wywiadów przed startem w zawodach. Leerdam nie chciała rozmawiać z mediami, więc ich przedstawiciele złożyli oficjalną skargę. W jej efekcie zawodniczka w sobotę 7 lutego zatrzymała się przy przedstawicielach prasy, ale długo tam nie zabawiła.

"Chciałam pozostać w swojej bajce i przygotować się do rywalizacji. Często rozmawiam z mediami przed mistrzostwami świata. Nie mam wiele do powiedzenia, jestem skupiona i każdego dnia pracuję nad poprawą umiejętności" – powiedziała Leerdam w rozmowie z telewizją NOS. Dodała też, że jeśli ma coś do powiedzenia, to publikuje to w swoich mediach społecznościowych.

REKLAMA

Inni dziennikarze nie usłyszeli od niej ani słowa. Zawodniczka miała bowiem opuścić halę chwilę po tym, jak spytano ją o kontuzję kostki, o której nie chciała rozmawiać. Dziennikarze zostali o tym wcześniej poinformowani.

Ostatecznie niechęć do wywiadów zawodniczce można wybaczyć. Skupienie przed startem jest ważne, a rozmowy z mediami mogłoby być przeszkodą. Jednak pozostałe wybryki w jej wykonaniu są trudne do zaakceptowania.