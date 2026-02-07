Air fryer czy piekarnik? Już wiadomo, co jest tańsze w eksploatacji Fot. New Africa / Shutterstock

Air fryery to absolutny hit ostatnich lat, który zadomowił się w wielu polskich kuchniach. Część osób uważa je za zbędny gadżet i porównuje do mini-piekarników z termoobiegiem. Fani beztłuszczowych frytkownic uważają, że dzięki nim płacą mniejsze rachunki za prąd. Czy rzeczywiście używanie air fryera wychodzi taniej?

REKLAMA

Wydaje mi się, że moda na te urządzenia wystrzeliła, gdy nudną nazwę "frytkownica beztłuszczowa" zastąpiono chwytliwym "air fryerem". Ich siła tkwi w rozmiarze. Kompaktowa budowa i bliskość grzałki sprawiają, że proces pieczenia rusza niemal od razu, bez długiego i kosztownego nagrzewania pustej przestrzeni, jak w zwykłym piekarniku.

Wbrew nazwie, w air fryerze można używać tłuszczu, np. skraplać frytki olejem, by były bardziej chrupiące (wciąż jest to zdrowsze niż klasyczna frytkownica), a także piec inne rzeczy niż frytki, np. mięso czy chleb. Dla wielu osób są lepsze od mikrofalówki, w której tylko możemy podgrzewać potrawy, ale są też mniej wszechstronne niż Thermomix i jego klony. Są jednak o wiele tańsze, bo porządnego air fryera kupimy już za ok. 500 zł.

REKLAMA

Air fryer czy piekarnik? Co jest bardziej energooszczędne?

Wziąłem na warsztat artykuły z testami z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Polski, aby raz na zawsze rozstrzygnąć, które urządzenie jest tańsze w eksploatacji. Dzięki temu zestawione są tu różne dane: od kosztów przygotowania pojedynczego kurczaka, po pieczenie ciast i frytek dla całej rodziny.

Energy Saving Trust

Eksperci z organizacji Energy Saving Trust nie mają wątpliwości, że przy małych posiłkach air fryer jest lepszy. Z ich wyliczeń wynika, że przygotowanie 600 g piersi z kurczaka w beztłuszczowej frytkownicy kosztuje około 0,15 funta (0,73 zł). Ta sama porcja w piekarniku elektrycznym generuje koszt 0,21 funta (1,02 zł).

REKLAMA

"Air fryer działa jak mały konwekcyjny piekarnik. Ponieważ jest niewielki, zazwyczaj okazuje się tańszy w eksploatacji przy tym samym posiłku" – zauważają specjaliści Energy Saving Trust.

Z ich analiz można jeszcze wyciągnąć kilka wniosków:

Przygotowanie lasagne w mikrofalówce to koszt zaledwie 0,04 funta (0,19 zł). Użycie wolnowaru do dużej porcji gulaszu kosztuje 0,36 funta (1,75 zł). Piekarnik najlepiej sprawdza się przy gotowaniu "hurtowym", czyli po prostu przy przygotowaniu wielkich lub wielu dań.

Which?

Portal Which? przeprowadził testy laboratoryjne i porównał zużycie energii podczas pieczenia konkretnych produktów. Kurczak o wadze 1,3 kg w air fryerze potrzebował 53 minut i kosztował 14 pensów (0,68 zł). Piekarnik potrzebował na to samo aż 76 minut, co pochłonęło 30 pensów (1,46 zł).

REKLAMA

"Nasze badania wykazały, że można uzyskać znaczne oszczędności energii dzięki frytkownicy beztłuszczowej, zwłaszcza przy gotowaniu małych ilości" – przyznaje dr Steph Kipling z Which?.

Wyniki testów porównawczych Which?:

Pieczenie ziemniaka w mundurku: 10 pensów (0,49 zł) w air fryerze kontra 29 pensów (1,41 zł) w piekarniku. Pieczenie ciasta: 6 pensów (0,29 zł) w air fryerze kontra 19 pensów (0,92 zł) w piekarniku. Mrożone frytki: 8 pensów (0,39 zł) w air fryerze kontra 23 pensy (1,12 zł) w piekarniku.

Buergerhaus Rheine

Niemiecki serwis Buergerhaus Rheine zwraca uwagę na ogromną różnicę w technologii: powietrze w air fryerze wiruje z prędkością ponad 70 km/h, co drastycznie skraca czas pracy. W przypadku warzyw o wadze 400 g oszczędność energii sięga aż 45 proc. (zużycie 0,25 kWh zamiast 0,55 kWh).

"Intensywna cyrkulacja powietrza przenosi ciepło wydajniej. Dodatkowo w wielu przypadkach zbędna jest faza wstępnego nagrzewania" – podkreślają autorzy testu.

Z analizy wynikają roczne oszczędności:

Codzienne użytkowanie dla małych porcji pozwala zaoszczędzić od 40 do 60 euro (169 – 253 zł) rocznie. Czas pieczenia udek z kurczaka skraca się z 45 do około 30 minut. Inwestycja w sprzęt zwraca się zazwyczaj po 2–3 latach.

Pomysł na Obiadek

Polski blog Pomysł na Obiadek sprawdził koszty przy uwzględnieniu polskich taryf na 2025 rok. Przy założeniu ceny 1,15 zł za 1 kWh przygotowanie obiadu w air fryerze kosztuje około 0,80–1,00 zł, podczas gdy w piekarniku kwota ta rośnie do 2,30–2,80 zł.

REKLAMA

"Przygotowując ten sam obiad w air fryerze, oszczędzasz na jednym pieczeniu około 1,50 zł" – zauważa autorka bloga.

Wnioski z polskiego testu:

W skali roku oszczędność przy codziennym gotowaniu może przekroczyć 500 zł. Air fryer jest idealne do odgrzewania kawałka pizzy, ale całą pizzę zrobimy tylko w piekarniku. Wygrywa też w kategorii tekstury frytek, które są mniej "uduszone" niż te z blachy.

Ostateczny werdykt. Air fryer wychodzi taniej, ale...

Werdykt płynący z powyższych artykułów jest jednoznaczny: air fryer to obecnie najbardziej ekonomiczne urządzenie do pieczenia i podgrzewania małych oraz średnich porcji jedzenia.

REKLAMA

W niemal każdym teście zużycie energii było o 30 do 50 proc. niższe niż w przypadku tradycyjnego piekarnika, co wynika głównie z braku konieczności długiego nagrzewania i krótszego czasu obróbki cieplnej.

Jeśli więc chcemy obniżyć rachunki za prąd, to zakup tego urządzenia jest strzałem w dziesiątkę. Jest nie tylko modne, wygodne i nie zajmuje dużo miejsca, ale przy obecnych cenach energii staje się wręcz niezbędne do podratowania budżetu domowego.

Piekarnik pokonuje air fryera przy większych daniach i dużych rodzinach

Warto jednak pamiętać, że żadne urządzenie nie jest uniwersalne. Powyższe testy zazwyczaj opierają się na porcjach dla jednej lub dwóch osób. Jeśli musisz przygotować posiłek dla pięcioosobowej rodziny, próba upieczenia wszystkiego w małym koszyku air fryera na kilka rat będzie karkołomna i po prostu droższa.

REKLAMA

W takiej sytuacji piekarnik (zwłaszcza te nowoczesne i energooszczędne) wychodzi na prowadzanie, ponieważ jego duża objętość pozwala przygotować wiele porcji jednocześnie przy jednorazowym zużyciu energii.