POLOmarket zorganizował specjalną akcję. Rozdaje kupony. Shutterstock.com/Czajnikolandia

Sieć supermarketów POLOmarket zorganizowała specjalną akcję z kategorii tych, które klienci lubią najbardziej. Wystarczy zrobić zakupy za 49 złotych, by otrzymać kupon, który można wykorzystać podczas następnej wizyty w sklepie. Znamy to m.in. z Biedronki i Lidla. Ale jak to zwykle bywa, i tutaj jest drobne "ale".

REKLAMA

POLOmarket to największa polska sieć sklepów spożywczych, która istnieje na rynku od 1997 roku. Obecnie ma ponad 260 placówek na terenie kraju. Choć liczy mniej sklepów niż Lidl czy Biedronka (które mają kolejno ponad 950 i ponad 3800 oddziałów), to również ma spore grono stałych klientów, regularnie organizuje akcje specjalne i oferuje atrakcyjne promocje. Jedną z nich sieć przyciąga klientów w pierwszej połowie lutego.

Specjalna akcja POLOmarket. Sieć rozdaje kupony na zakupy

W najnowszej akcji, która rozpoczęła się 6 lutego, POLOmarket oferuje klientom kupony. Zasady są proste: wystarczy zrobić zakupy za co najmniej 49 złotych, by otrzymać kupon o wartości 20 złotych do wykorzystania podczas kolejnej wizyty w sklepie. Sieć zastrzega, że z udziału w akcji wyłączone są napoje alkoholowe (w tym piwa), wyroby tytoniowe, doładowania telefonów, opłaty za rachunki i preparaty do początkowego karmienia niemowląt.

REKLAMA

Fot. POLOmarket

Aby otrzymać kupon, należy zrobić zakupy za min. 49 złotych w dniach od 6 do 11 lutego, czyli do środy włącznie. Voucher o wartości 20 złotych można wykorzystać w dniach od 12 do 14 lutego, tj. od czwartku do soboty. Jest jeden haczyk: jak to zwykle bywa, obowiązuje kwota minimalna. Z kuponu w POLOmarkecie można skorzystać podczas zakupów za minimum 149 złotych. Voucher drukuje się razem z paragonem.

mat. własne

Co warto kupić na promocji w POLOmarkecie z kuponem?

Sprawdziłam najlepsze promocje w gazetce POLOmarketu, która będzie obowiązywać w dniach od 11 do 17 lutego. Oprócz pączków w opakowaniach po 12 sztuk za 9,96 zł (tj. 0,83 zł za sztukę – co oznacza, że w cenie pączka od Magdy Gessler można kupić około 30 marketowych), warto przyjrzeć się klasycznym "wielosztukom".

REKLAMA

Przez cały tydzień w sieci obowiązywać będzie specjalna promocja 2+1 na Masło Extra Polskie od Mlekovity, dzięki której 200-gramowa kostka kosztować będzie w przeliczeniu 3,99 zł. W ofercie 2+1 dostępne będą również mleko UHT Łaciate 3,2% oraz napoje roślinne Alpro (wybrane rodzaje w opakowaniach 0,75-1 l).

Klienci POLOmarketu będą mogli kupić także ziemniaki w cenie 0,99 zł/kg oraz wybrane odmiany jabłek w cenie 2,99 zł/kg. Na uwagę zasługują również ser edamski Polmlek na wagę w cenie 1,79 zł/100 g czy frytki karbowane Go tove (6,99 zł za 1-kilogramowe opakowanie przy zakupie dwóch opakowań). Promocją objęty jest też papier toaletowy Velvet Comfort – za opakowanie liczące 10 rolek zapłacimy 14,99 zł.

REKLAMA

Posiadacze POLOkarty lub aplikacji kupią taniej m.in. ketchup Roleski Premium (w cenie 4,99 zł za sztukę), kilogramowe opakowanie kawy ziarnistej Tchibo Exclusive (za 58,79 zł) oraz płyn do prania Perwoll (16,59 zł za sztukę).

Od piątku do soboty, tj. od 13 do 14 lutego, w supermarketach obowiązywać będą promocje na golonkę wieprzową tylną (8,99 zł/kg) oraz mięso mielone (opakowanie 400 g w cenie 5,99 zł).