We wtorek 10 lutego we wszystkich Biedronkach w Polsce rozpocznie się specjalna promocja. Chodzi o obniżenie cen kawy. Jeśli kupimy dwie sztuki, kwota wyjdzie bardzo korzystna. Znamy szczegóły gazetki promocyjnej, w której znalazło się jeszcze kilka innych ciekawych propozycji.
Istnieje wiele rodzajów kaw. Niektórzy lubią Arabikę (jest łagodniejsza, aromatyczna i może mieć nutę kwaskowatości), inni Robustę, która może być gorzka, intensywna, o wyższej zawartości kofeiny, często używana w mieszankach.
Ich ceny mogą się znacznie różnić. Ma na to wpływ m.in. jakość ziaren. W znanych dyskontach co jakiś czas kawa pojawia się w znacznie niższej cenie (od tej regularnej). Z ciekawą ofertą wyszła teraz Biedronka.
Promocja na kawę w Biedronce i nie tylko...
Ta znana sieć sklepów 10 dnia każdego miesiąca przedstawia swoim klientom specjalne obniżki cen. Tym razem w gazetce promocyjnej pojawiła się okazja na kawę – dokładnie na MC Cafe w opakowaniu 500 g. Jeśli kupimy dwie takie kawy cena za jedną wyniesieni 27,99 zł. Jeśli jednak wzięlibyśmy tylko jedną w regularnej cenie, musielibyśmy zapłacić 43,99 zł (za jedną sztukę).
Jeśli jednak wybierzecie się do Biedronki dzień wcześniej, czyli 9 lutego to znajdziecie też inne ciekawe propozycje. Na przykład jeśli ktoś lubi kabanosy, to idealny moment, żeby zrobić ich zapasy. Za każdą drugą sztukę paczkowanych kabanosów z firmy "Tarczyński" zapłacimy jedynie 1 zł.
Oto jeszcze inne ciekawe promocje:
