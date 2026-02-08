Promocja w Biedronce na kawę zacznie się w poniedziałek. Fot. shutterstock

We wtorek 10 lutego we wszystkich Biedronkach w Polsce rozpocznie się specjalna promocja. Chodzi o obniżenie cen kawy. Jeśli kupimy dwie sztuki, kwota wyjdzie bardzo korzystna. Znamy szczegóły gazetki promocyjnej, w której znalazło się jeszcze kilka innych ciekawych propozycji.

Istnieje wiele rodzajów kaw. Niektórzy lubią Arabikę (jest łagodniejsza, aromatyczna i może mieć nutę kwaskowatości), inni Robustę, która może być gorzka, intensywna, o wyższej zawartości kofeiny, często używana w mieszankach.

Ich ceny mogą się znacznie różnić. Ma na to wpływ m.in. jakość ziaren. W znanych dyskontach co jakiś czas kawa pojawia się w znacznie niższej cenie (od tej regularnej). Z ciekawą ofertą wyszła teraz Biedronka.

Promocja na kawę w Biedronce i nie tylko...

Ta znana sieć sklepów 10 dnia każdego miesiąca przedstawia swoim klientom specjalne obniżki cen. Tym razem w gazetce promocyjnej pojawiła się okazja na kawę – dokładnie na MC Cafe w opakowaniu 500 g. Jeśli kupimy dwie takie kawy cena za jedną wyniesieni 27,99 zł. Jeśli jednak wzięlibyśmy tylko jedną w regularnej cenie, musielibyśmy zapłacić 43,99 zł (za jedną sztukę).

Fot. screen z gazetki promocyjnej Biedronki

Jeśli jednak wybierzecie się do Biedronki dzień wcześniej, czyli 9 lutego to znajdziecie też inne ciekawe propozycje. Na przykład jeśli ktoś lubi kabanosy, to idealny moment, żeby zrobić ich zapasy. Za każdą drugą sztukę paczkowanych kabanosów z firmy "Tarczyński" zapłacimy jedynie 1 zł.

Oto jeszcze inne ciekawe promocje:

wszystkie produkty Ariela – drugi produkt 70 proc. taniej perfumy do tkanin Eden za 12,99 zł mleko z firmy "Mleczna Dolina" za 1,49 zł 1l – przy zakupie 6 sztuk, a "Wypasione" i "Łaciate" w ofercie 3+3 gratis masło z "Mlekowity" – 4+2 gratis ser marki "Światowid" po 5 zł (gdy kupimy przynajmniej dwie kostki po 300 g) o połowę tańsze będą też mrożonki i majonezy herbaty "Remsey" 2+1 gratis (można mieszać dowolnie).