Łapówka za akt łaski prezydenta? Fot. Shutterstock / Zdjęcie poglądowe

Trzy osoby usłyszały zarzuty dotyczące powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta RP oraz wręczenia i przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za pomoc w uzyskaniu prezydenckiego aktu łaski – przekazała prokuratura. Jak ustaliło RMF FM, jeden z zatrzymanych to znajomy byłego prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak przekazała Prokuratura Krajowa, funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie zatrzymali trzy osoby. Chodzi o śledztwo prowadzone przez Małopolski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Postępowanie dotyczy m.in. "podejrzenia powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta RP oraz przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w uzyskaniu prezydenckiego aktu łaski" od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi. Zatrzymani to Tomasz R., Monika K. T. oraz Dominik G.

Łapówka za akt łaski prezydenta? Prokuratura ujawnia szczegóły śledztwa

Śledczy ustalili, że w styczniu 2018 roku w Wiśle doszło do przekazania części uzgodnionej kwoty w formie zaliczki w wysokości 90 tys. zł. "Środki te miały stanowić element uzgodnionego wynagrodzenia za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy" – czytamy.

Na tym nie koniec, ponieważ jednemu z podejrzanych przedstawiono odrębny zarzut dotyczący prezentowania treści p*rnograficznych z udziałem zwierzęcia. W toku postępowania wykorzystano m.in. zeznania świadka koronnego.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec dwóch podejrzanych tymczasowy areszt na trzy miesiące. Wobec trzeciego z zatrzymanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

RMF FM: Jeden z zatrzymanych to znajomy Andrzeja Dudy

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, jeden z zatrzymanych mężczyzn ma być znajomym byłego prezydenta Andrzeja Dudy z Krakowa. Dodajmy, że do procederu miało dojść w czasie, kiedy Duda sprawował urząd. "Mężczyzna bywał w środowisku prezydenckim" – czytamy.

