Trzy osoby usłyszały zarzuty dotyczące powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta RP oraz wręczenia i przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za pomoc w uzyskaniu prezydenckiego aktu łaski – przekazała prokuratura. Jak ustaliło RMF FM, jeden z zatrzymanych to znajomy byłego prezydenta Andrzeja Dudy.
Jak przekazała Prokuratura Krajowa, funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie zatrzymali trzy osoby. Chodzi o śledztwo prowadzone przez Małopolski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.
Postępowanie dotyczy m.in. "podejrzenia powoływania się na wpływy w Kancelarii Prezydenta RP oraz przyjęcia i wręczenia korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w uzyskaniu prezydenckiego aktu łaski" od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi. Zatrzymani to Tomasz R., Monika K. T. oraz Dominik G.
Łapówka za akt łaski prezydenta? Prokuratura ujawnia szczegóły śledztwa
Śledczy ustalili, że w styczniu 2018 roku w Wiśle doszło do przekazania części uzgodnionej kwoty w formie zaliczki w wysokości 90 tys. zł. "Środki te miały stanowić element uzgodnionego wynagrodzenia za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy" – czytamy.
Na tym nie koniec, ponieważ jednemu z podejrzanych przedstawiono odrębny zarzut dotyczący prezentowania treści p*rnograficznych z udziałem zwierzęcia. W toku postępowania wykorzystano m.in. zeznania świadka koronnego.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec dwóch podejrzanych tymczasowy areszt na trzy miesiące. Wobec trzeciego z zatrzymanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.
RMF FM: Jeden z zatrzymanych to znajomy Andrzeja Dudy
Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, jeden z zatrzymanych mężczyzn ma być znajomym byłego prezydenta Andrzeja Dudy z Krakowa. Dodajmy, że do procederu miało dojść w czasie, kiedy Duda sprawował urząd. "Mężczyzna bywał w środowisku prezydenckim" – czytamy.
Wyjaśnijmy przy okazji, że prawo łaski to konstytucyjne uprawnienie prezydenta RP. "Akt łaski (...) nie podlega kontroli. Prawo do stosowania łaski jest konstytucyjnym uprawnieniem osobistym Prezydenta, wykonywanym bezpośrednio przez Głowę Państwa. Decyzję w przedmiocie stosowania prawa łaski – ułaskawieniu lub odmowie zastosowania tego prawa – Prezydent podejmuje samodzielnie" – czytamy na stronie KPRP.