Fałszywi urzędnicy nachodzą Polaków. Oferują rzekomą dotację w ramach programu Czyste Powietrze Fot. Video_Stock _Production / Shutterstock

Nowe oszustwo żeruje na popularności programu Czyste Powietrze. Przestępcy podszywają się pod urzędników, dzwonią telefonem lub pukają do drzwi i obiecują wysokie dotacje. Do tej pory odnotowano setki zgłoszeń o nieuczciwych praktykach. Sprawą zajmie się prokuratura.

Niedawno ostrzegaliśmy przed oszustwem na "Poradnik Bezpieczeństwa" w blokach, ale podejrzanych domokrążców jest więcej. Każdy z nas musi zachować teraz szczególną czujność i zdrowy rozsądek przy kontaktach z nieznajomymi. Musimy być podejrzliwi wobec każdej niespodziewanej wizyty. Nawet jeśli ktoś zapewnia, że reprezentuje państwową instytucję.

Oszustwo na Czyste Powietrze. Uważaj na fałszywych urzędników

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed osobami, które podają się za ich przedstawicieli. NFOŚiGW jednak nie współpracuje z prywatnymi akwizytorami, a jego pracownicy nie zajmują się handlem.

"Pracownicy NFOŚiGW nie prowadzą sprzedaży oraz nie wykonują 'telefonów dotacyjnych'. Wszelkie wprowadzanie w błąd opinii publicznej w tym zakresie spotka się z natychmiastową reakcją w postaci skierowania zawiadomień do organów ścigania" – informuje oficjalny komunikat.

Jeśli więc ktoś puka do twoich drzwi z ofertą podpisania umowy na dofinansowanie, możesz mieć niemal pewność, że to próba oszustwa. Instytucja podkreśla, że jedynymi oficjalnymi partnerami są gminy oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

NFOŚiGW zawiadamia prokuraturę. Niemal 600 zgłoszeń

Skala problemu jest ogromna. NFOŚiGW podawało na początku lutego, że do organów ścigania oraz UOKiK trafiły już 584 zgłoszenia dotyczące podszywania się pod urzędników. Każdy sygnał jest weryfikowany i przekazywany śledczym.

Fundusz skierował już kolejne zawiadomienie do prokuratury, ponieważ zebrane dowody wskazują na celowe wprowadzanie obywateli w błąd. "Złożone do prokuratury zawiadomienie dotyczy uzasadnionego podejrzenia nadużyć w działaniu wykonawców w programie Czyste Powietrze. Zebrane materiały, w tym doniesienia medialne, wskazują na stosowanie nieuczciwych praktyk" – czytamy w komunikacie.

Program Czyste Powietrze. Kto może z niego skorzystać?

Program dofinansowania ruszył w 2018 roku i stał się najważniejszym systemem wsparcia dla właścicieli domów jednorodzinnych. Głównym założeniem projektu jest "poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych".

Wsparcie finansowe jest przeznaczone dla osób fizycznych, a wysokość pomocy zależy od uzyskiwanych dochodów. Pieniądze można przeznaczyć nie tylko na nowy kocioł czy pompę ciepła, ale też na ocieplenie ścian, wymianę okien oraz montaż nowoczesnej wentylacji. W niektórych przypadkach poziom dofinansowania może pokryć nawet 100 proc. kosztów netto inwestycji.

O dofinansowanie mogą starać się właściciele budynków, których roczne zarobki nie przekraczają 135 000 zł. Wniosek o pieniądze należy złożyć we właściwym wojewódzkim funduszu ochrony środowiska lub za pośrednictwem banku. Program pozwala na uzyskanie zwrotu kosztów za materiały, urządzenia oraz usługi montażowe. Warto pamiętać, że podatek VAT zawsze pozostaje kosztem niekwalifikowanym i trzeba go opłacić z własnej kieszeni.