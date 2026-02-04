Nowe informacje o pracowniku MON podejrzanym o szpiegostwo. Fot. shutterstock

Wieloletniego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej zatrzymała ostatnio Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Okazuje się, że sprawa jest naprawdę poważna. Mężczyzna już usłyszał zarzut działania na rzecz obcego wywiadu. Wszystko wskazuje na to, że był szpiegiem. Znamy szczegóły z prokuratury.

Do zatrzymania doszło we wtorek rano 3 lutego w siedzibie MON. Służba Kontrwywiadu Wojskowego współpracowała przy tej akcji z departamentem ds. wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową.

Mężczyzna jest podejrzany o współpracę z obcym wywiadem. Z ustaleń wynika, że to przedstawiciel średniego szczebla Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. Według Radia Zet mężczyzna miał dostęp do informacji niejawnych z klauzulą "tajne".

Według nieoficjalnych ustaleń Onetu zatrzymany ma 60 lat i był zatrudniony w ministerstwie od ponad trzech dekad. Służby miały przyglądać się jego działaniom od miesięcy, dokonując analiz i dokumentując je. Zgromadzone przeciwko niemu dowody mają być bardzo mocne.

Pracownik MON usłyszał zarzuty

W środę 4 lutego z Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotarły w tej sprawie nowe informacje. Prok. Alicja Szelągowska podczas konferencji prasowej poinformowała, że zatrzymanemu przedstawiono zarzut szpiegostwa, określony w art. 130 par 2 Kodeksu karnego.

Dotyczy on działania na rzecz obcego wywiadu lub udzielania mu wiadomości, której przekazanie może wyrządzić szkodę RP. Czyn ten podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż lat 8 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Podejrzany złożył już wyjaśnienia. Ponadto prokuratura złożyła wniosek do warszawskiego sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Śledczy nie chcą jednak ujawniać więcej informacji. Dodają, że "postępowanie jeszcze trwa". Sytuacja może być więc rozwojowa.

