Teodor Zajder pobił rekord świata w układaniu kostki Rubika. W komentarzach teorie spiskowe instagram.com/teodorzajder

Dziewięcioletni Teodor Zajder ustanowił nowy rekord świata w speedcubingu, czyli układaniu kostki Rubika. Niezwykły wyczyn młodego Polaka został nagrany, a następnie pokazany w mediach społecznościowych. Pozostaje mieć nadzieję, że ani Teodor, ani jego rodzice nie czytają bezczelnych komentarzy.

Teodor Zajder z Gdańska ma 9 lat i usłyszał o nim już cały świat. Wszystko za sprawą rekordu świata w układaniu kostki Rubika na czas. Brzmi jak powód do dumy i okazja do składania gratulacji... ale znaleźli się i tacy, którzy zamiast cieszyć się z sukcesu Polaka, zaczęli go... krytykować.

Teodor Zajder z rekordem świata w układaniu kostki Rubika

Dziewięcioletni Teodor właśnie został rekordzistą świata w speedcubingu. Chłopiec ustanowił rekord podczas turnieju GLS Big Cubes 2026 w Gdańsku. Zaledwie 2,76 s wystarczyło, by chłopiec ułożył kostkę Rubika. To niesamowity wynik i przebicie granicy 3 sekund (poprzednim rekordzistą był Xuanyi Geng z Chin, który w 2025 roku dokonał tego w 3,05 s).

Historyczny wyczyn Teodora został już oficjalnie wpisany na listę rekordów speedcubingu na oficjalnej stronie World Cube Association, oficjalnego organu ustanawiającego zasady i organizującego turnieje w tej dyscyplinie. Zajder dokonał tego osiągnięcia podczas czwartego z pięciu podejść w swojej kategorii 3x3x3.

Skrytykowali 9-latka. Rekord rekordem, ale niektórym się nie dogodzi

Umówmy się, że pobicie rekordu świata (jakiegokolwiek) to naprawdę wielka rzecz. Tym bardziej że – niech to dostatecznie głośno wybrzmi – Teodor ma dopiero dziewięć lat. To oznacza, że jeśli będzie tego chciał, przed nim może być jeszcze wiele lat układania kostki Rubika. Ma przed sobą naprawdę wiele możliwości, a już teraz będzie zapamiętany wśród fanów dyscypliny na całym świecie.

To jednak najwyraźniej nie wystarczy internetowym malkontentom. Filmik rozpowszechnił w sieci m.in. internetowy twórca Szhakal, czyli Nikodem Rudziński. Zajrzałam w komentarze na Facebooku. Są w nich liczne gratulacje – i do nich się dołączam. Znaleźli się jednak i tacy, którym nie odpowiada... stopień ułożenia kostki Rubika.

"Tylko coś niezbyt pomieszana ta kostka, nie wiem na jakich zasadach się ją miesza? Po prostu miał młody farta?", "Jaki rekord świata XD widziałeś kiedyś rekord świata", "Coś niebieskie słabo pomieszane", "Kostka słabo pomieszana, widać że cała ściana zielona była już ułożona, i na kolejnej ścianie jeden pasek był ułożony..." – narzekają (!) internauci w komentarzach. Jeden z nich dopytuje nawet, ile ruchów w tym czasie wykonał Teodor i "jak to się ma do średniej liczby ruchów potrzebnych do ułożenia kostki", bo jak pisze: "mi też się kiedyś zdarzyło, że przez przypadek, gdy układałem jeden etap (krzyże), to same ułożyły się cztery narożniki – wystarczyło ułożyć pozostałe cztery".

Może dla jasności przypomnijmy więc, że Teodor Zajder układał kostkę Rubika nie w domowych warunkach, a w czasie turnieju GLS Big Cubes 2026 w Gdańsku. Rekord jest oficjalnie zatwierdzony przez World Cube Association, a zatem wszystko odbyło się zgodnie z zasadami. To oznacza, że kostka była wymieszana poprawnie.

W regulaminie World Cube Association możemy zresztą przeczytać, że do każdej konkurencji przypisany jest co najmniej jeden mieszacz, który wykonuje na kostce sekwencję mieszającą, przygotowującą ją do ułożenia. Co więcej, do mieszania kostek wykorzystuje się algorytmy, które nie mogą być oglądane, wybierane ani filtrowane przez delegata WCA przed zawodami. "Wytyczne dla programu mieszającego: oficjalny algorytm mieszający musi tworzyć na kostce losową sytuację wymagającą co najmniej 2 ruchy do ułożenia" – stanowi regulamin.