Kiedy premiera serialu "Scarpetta" z Nicole Kidman?

Nicole Kidman jako lekarka medycyny sądowej na tropie seryjnego mordercy? To zapowiedź serialu "Scarpetta", który jest adaptacją bestsellerowej powieści Patricii Cornwell. Już w marcu australijsko-amerykańską aktorkę zobaczymy na małym ekranie u boku Jamie Lee Curtis i Ariany DeBose. Zapowiada się seans pełen zaskoczeń.

Polacy uwielbiają czuć dreszczyk emocji, jaki gwarantują im porządne thrillery i kryminały. Na szczęście giganci streamingu stale zapewniają widzom mocne wrażenia. Tuż przed rozpoczęciem kalendarzowej wiosny Prime Video planuje dać widowni trzymającą w napięciu adaptację głośnej książki pióra Patricii Cornwell, amerykańskiej królowej kryminałów.

"Scarpetta" to nowy serial kryminalny z Nicole Kidman. Prime Video pokazało zwiastun

Dr Kay Scarpetta jest niezwykle ambitną lekarką medycyny sądowej, która pragnie za wszelką cenę zdemaskować pewnego seryjnego mordercę. Niestety musi uważać, by sprawa, dzięki której prawie trzy dekady temu zdobyła sławę, nie doprowadziła do końca jej kariery.

"Osadzony we współczesnym świecie zaawansowanych badań kryminalistycznych serial wykracza poza miejsce zbrodni, by zgłębiać psychologiczne złożoności zarówno sprawców, jak i śledczych" – czytamy w oficjalnym opisie serialu Prime Video.

"Podwójna narracja śledzi losy Kay Scarpetty, od początków jej kariery jako głównej lekarki medycyny sądowej pod koniec lat 90., aż po współczesność, kiedy wraca do rodzinnego miasta i ponownie obejmuje swoje dawne stanowisko, prowadząc jednocześnie śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa". Prime Video fabuła serialu "Scarpetta"

"Scarpetta" – bo tak brzmi tytuł serialu, którego premierę zapowiedziano na 11 marca – jest okazją, by Nicole Kidman znów mogła błyszczeć w telewizji. Mając z tyłu głowy jej występ w "Wielkich kłamstewkach" HBO, nie mamy wątpliwości, że poradzi sobie w roli głównej. Przypomnijmy, że pochodząca z Honolulu gwiazda ma na koncie Oscara za dramat "Godziny" Stephena Daldry'ego.

W starszą siostrę Kay Scarpetty wcieli się w serialu Jamie Lee Curtis, laureatka nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za "Wszystko wszędzie naraz". W obsadzie adaptacji znaleźli się też Ariana DeBose (remake "West Side Story" Stevena Spielberga"), Bobby Cannavale ("Obserwator"), Simon Baker ("Mentalista"), Sosie Bacon ("Uśmiechnij się") i Janet Montgomery ("Salem").

Showrunnerką "Scarpetty" została Liz Sarnoff, producentka "Deadwood", "Zagubionych" oraz "Barry'ego". Za kamerą premierowego odcinka serialu stanął David Gordon Green ("Manglehorn").