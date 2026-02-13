Program SAFE ma dać Polsce tańsze finansowanie zbrojeń. W Sejmie zamiast zgody wybuchła polityczna bitwa. Fot. Sejm RP. Montaż: naTemat.pl

Podczas debaty o ustawie otwierającej Polsce drogę dostepu do unijnego programu SAFE Władysław Kosiniak-Kamysz mocno uderzył w opozycję. Zarzucił posłom PiS, że blokując tańsze finansowanie zakupów dla armii, stają nie po stronie wojska, lecz przeciwko niemu. Antoni Macierewicz nie wytrzymał w ciszy.

Modernizacja armii, dziesiątki miliardów z Brukseli i sejmowa sala wrząca od okrzyków. Debata nad ustawą o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa, który ma otworzyć Polsce drogę do pieniędzy z unijnego programu SAFE, zamieniła się dziś w polityczną bitwę.

Przypomnijmy, że środki z SAFE mają służyć temu, co politycy wszystkich opcji deklaratywnie popierają: wzmocnieniu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, budowie nowych systemów osłony granic oraz przyspieszeniu dostaw sprzętu dla wojska. Rząd przekonuje, że to szansa, by rozciągnięte na lata programy zyskały finansowy dopalacz, a Polska przestała odkładać kolejne etapy modernizacji na potem.

Żeby środki z programu SAFE w ogóle były dostępne, rząd musi stworzyć specjalny fundusz, którym zarządzać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. To właśnie robi ustawa o FIZB – przenosi obsługę miliardów z SAFE poza klasyczny budżet, do dedykowanego instrumentu finansowego, który ma działać szybciej i bardziej elastycznie niż zwykłe procedury budżetowe.

Kosiniak-Kamysz nie gryzł się w język

Wystąpienie szefa MON było jednym z najbardziej emocjonalnych momentów piątkowego posiedzenia. Władysław Kosiniak-Kamysz zaczął od przypomnienia tła: rosyjskiej agresji, zagrożenia dla wschodniej flanki NATO i faktu, że "czas stał się jednym z naszych najgroźniejszych przeciwników". Modernizacja, kontrakty zbrojeniowe i dostawy sprzętu są rozciągnięte na lata, a SAFE ma przyspieszyć ten proces, dając tańsze finansowanie niż komercyjne kredyty.

– Naszym przeciwnikiem jest czas. Modernizacja, zakupy, dostarczanie sprzętu, to jest coś, z czym mierzy się dziś polskie wojsko. Potrzebujemy radykalnego przyspieszenia – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz próbował uderzyć w czuły punkt przeciwników ustawy, przypominając poprawki zgłaszane jeszcze w 2022 r.

– Dlaczego jesteście obłudnikami? W 2022 r. składamy poprawkę do ustawy o obronie ojczyzny. Robi to Pan minister Bejda, ówczesny poseł opozycji, wspólnie z Panem ministrem Siemoniaków. 50 na 50. 50 proc. wydatków w polskim przemyśle zbrojeniowym, 50 proc. za granicą. Głosujecie przeciwko. Jak w SAFE jest 89 proc. dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, jesteście przeciwko – mówił Kosiniak-Kamysz.

W jego narracji spór o SAFE to nie techniczne starcie prawników, ale wybór między "silną, uzbrojoną Polską" a "słabym państwem bez tarczy".

W pewnym momencie wystąpienia szefa MON Macierewicz zaczął go przekrzykiwać i dopytywać, gdzie są Patrioty. Na to Kosiniak-Kamysz odpowiedział:

– Program SAFE opiera się o modernizację polskiej armii nakreśloną wiele lat. Dobrze wiecie, jakie przedsięwzięcia są tam realizowane. Pada słowo "Patrioty", czyli program Wisła. On musi być realizowany i dzięki SAFE będzie szybciej realizowany. Przeciwko temu jesteście? – powiedział szef MON.

Na koniec swojego wystąpienia Kosiniak-Kamysz przypomniał, że suwerenność nie jest deklaracją, a wartością.