Władimir Semirunnij zdobył srebro na 10 000 metrów w łyżwiarstwie szybkim podczas trwających zimowych igrzysk olimpijskich. Za to zwycięstwo otrzyma ogromną kwotę, która pozwoli mu na start nowego życia w Polsce. Jeszcze nieco ponad pół roku temu był Rosjaninem.

23-letni panczenista wystartował w trzeciej parze finału XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich na torze Milano Speed Skating Stadium. Uzyskał rewelacyjny czas 12:39.09. Długo dawało mu to prowadzenie, aż do momentu startu 19-letniego Czecha, Metoděja Jílka. Ostatecznie nasz reprezentant stanął na drugim stopniu podium.

Ile zarobi Władimir Semirunnij za medal olimpijski?

Srebrny krążek zapewnia prestiż i nieśmiertelność, ale w parze z sukcesem idą konkretne pieniądze. Polski Komitet Olimpijski przygotował dla wicemistrzów solidną premię. Mowa tu o łącznej kwocie 600 tys. zł, która trafi do zawodnika w takiej formule:

400 tys. zł wypłacone bezpośrednio w gotówce 200 tys. zł w formie tokenów (kryptowaluty TMPL) obraz, voucher na wymarzone wakacje oraz biżuteria do 2 tys. zł

To jednak nie wszystko. Dziennikarze Przeglądu Sportowego Onet podają, że Ministerstwo Sportu i Turystyki też jest hojne. Resort przewidział dla srebrnego medalisty jednorazową nagrodę w wysokości ponad 78 tys. zł. Kolejnym "game changerem" jest stypendium sportowe.

Stypendium będzie wypłacane przez 24 miesiące. Miesięczna kwota to ponad 15 400 zł. Łącznie z ministerstwa wpłynie na konto zawodnika blisko 450 tys. zł.

Podliczając wszystkie bonusy za medal, młody sportowiec może liczyć na górę pieniędzy i comiesięcznych wpłat, które z pewnością pozwolą mu na ułożenie życia w nowej ojczyźnie i dalszy rozwój kariery.

Kim jest Władimir Semirunnij i dlaczego wybrał Polskę?

Historia "Władka", bo tak nazywają go koledzy z kadry, nadaje się na film (i możliwe, że kiedyś takowy powstanie). Jeszcze niedawno urodzony w Jekaterynburgu zawodnik reprezentował Rosję.

Wszystko zmieniło się po inwazji na Ukrainę. Semirunnij otwarcie potępił wojnę i nie chciał być częścią rosyjskiej reprezentacji. Zdecydował się więc na odważny krok: emigrację do Polski.

Zamieszkał w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie trenował w barwach klubu Pilica. Kluczowy moment nastąpił w sierpniu 2025 roku, kiedy to oficjalnie odebrał polskie obywatelstwo. To otworzyło mu drogę do startu w Mediolanie.

