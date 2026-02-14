Kabaret Ani Mru-Mru przekazał nowie wieści o stanie zdrowia Michała Wójcika Fot. Facebook / Ani Mru-Mru

Kabaret Ani Mru-Mru poinformował w styczniu o problemach zdrowotnych Michała Wójcika i odwołał występy. W piątek – swoją drogą trzynastego – członkowie grupy przekazali nowe, tym razem dobre wieści o stanie zdrowia komika. Wiadomo, kiedy wrócą na scenę.

REKLAMA

Kabaret Ani Mru-Mru zamieścił 15 stycznia wpis w mediach społecznościowych, w którym fani mogli przeczytać, że grupa zmuszona została do odwołania wszystkich zaplanowanych występów (aż do końca lutego). Powodem okazały się problemy zdrowotne Michała Wójcika, ale członkowie nie podali szczegółów dotyczących jego stanu.

"Michałowi życzymy zdrowia i mamy nadzieję, że uda nam się szybko powrócić do tego co kochamy najbardziej" – napisali w poście członkowie Ani Mru-Mru.

Nowe informacje o stanie zdrowia Michała Wójcika. Ani Mru-Mru ma dobre wieści

W połowie lutego kabareciarze opublikowali na Facebooku komunikat, który z pewnością ucieszył jego miłośników. "Piątek trzynastego, a u nas dobre wiadomości!" – oznajmili.

REKLAMA

Jak czytamy w ogłoszeniu kabaretu Ani Mru-Mru, rekonwalescencja Michała Wójcika ma potrwać do końca marca bieżącego roku. "Co oznacza, że od kwietnia widzimy się na wszystkich zaplanowanych i przełożonych występach" – podkreślili komicy, dziękując fanom za słowa wsparcia.

W komentarzach widzowie kabaretu odetchnęli z ulgą. "Wspaniale! Wszystkiego najlepszego dla wszystkich. Dużo zdrowia, wracajcie jak najszybciej"; "Bogu dzięki, pozdrawiam"; "Niesamowicie cudowna wiadomość" – widzimy pod wpisem w mediach społecznościowych.