Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym na skoczni dużej na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. To kolejny olimpijski medal młodego Polaka wywalczony na zorganizowanej we Włoszech imprezie,

W pierwszej serii zawodów Kacper Tomasiak skoczył 133 m i zajmował czwartą lokatę przed finałem. W nim młody skoczek narciarski z Polski kolejny raz udowodnił, że potrafi wytrzymać presję i oddał wspaniały skok na aż 138,5 m. Wraz z bardzo dobrymi notami za styl pozwoliło to Tomasiakowi na wskoczenie w klasyfikacji o jedno oczko wyżej i zdobycie brązowego medalu. Więcej informacji wkrótce.