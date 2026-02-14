Polska w tabeli medalowej IO za... Brazylią. Pinheiro przebił nasze dwa srebra
Polska spadła w tabeli medalowej Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026. Przez wygraną Brazylii Fot. Olympics.com/ Shutterstock. Montaż: naTemat

Polska spadła w tabeli medalowej Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. W sobotę w rankingu nieźle namieszała wygrana Lucasa Pinheiro Braathena, który zgarnął złoty medal za narciarski slalom gigant. I tak dzięki historycznej wygranej Brazylia znajduję się historycznie nad reprezentacją Biało-Czerwonych.

Polska w tabeli medalowej IO. Dwa srebra to za mało na Brazylię

Od początku Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo Polacy sięgnęli po dwa srebrne medale. Chodzi oczywiście o sukces Władimira Semirunnija, który stanął na podium po wyścigu na 10 000 m w łyżwiarstwie szybkim, a także Kacpra Tomasiaka w skokach narciarskich na normalnym obiekcie w Predazzo.

Do sobotniego południa Polska zajmowała 19. miejsce w tabeli medalowej, ale po triumfie Lucasa Pinheiro Braathena w slalomie gigancie spadła na 20. pozycję. Za to Brazylia z jednym złotym medalem na koncie wskoczyła od razu na 15. miejsce. Zajmuje je razem z Wielką Brytanią oraz Kazachstanem.

Do przetasowania doszło oczywiście dlatego, że złoto na igrzyskach olimpijskich jest punktowane najwyżej. A srebro ma znacznie większą wartość niż brąz, ale nawet dużo srebrzących się krążków nie pozwala na łatwe pokonanie reprezentacji szczycących się choć jednym złotem.

Jednak Polacy mają jeszcze szanse na to, by uplasować się wyżej w tabeli medalowej. Jeszcze w sobotę wieczorem odbędą się zawody w łyżwiarstwie szybkim (500 m, mężczyzn) oraz w skokach narciarskie (skocz indywidualnie mężczyzn). W obu przypadkach Biało-Czerwoni mają realne szanse medalowe.

Skąd Brazylia w tabeli medalowej?

Przypomnijmy, że w sobotnim slalomie gigancie Lucas Pinheiro Braathen zostawił w tyle takich rywali, jak Szwajcarzy Marco Odermatt i Loic Meillard. W pierwszym przejeździe Pinheiro uzyskał czas 1:13.92. Drugie podejście do trasy olimpijskich zawodów rozgrywanych w ośrodku Stelvio Ski Centre w słynnym Bormio reprezentant Brazylii pokonał zaś w 1:11.08.