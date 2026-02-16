Zbigniew Ziobro atakuje Radosława Sikorskiego przez ambasadora USA Fot. TomaszKudala / shutterstock; montaż: naTemat

Zbigniew Ziobro znów postanowił zrobić politykę z zagranicy. Tym razem atakuje ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Oficjalnie chodzi o rzekome "podwójne standardy" Zachodu.

Punktem zapalnym była wypowiedź Radosława Sikorskiego na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Szef MSZ mówił, że administracja Donalda Trumpa złamała dotychczasową, niepisaną zasadę – zamiast trzymać się z dala od wewnętrznych sporów sojuszników, wkroczyła w sam środek polskiej kampanii, udzielając otwartego poparcia Karolowi Nawrockiemu w wyborach prezydenckich i pouczając Europę w sprawie wolności słowa.

Te słowa stały się dla Zbigniewa Ziobry idealnym pretekstem, by rozpętać własną awanturę. Były minister w serii wpisów na X oznaczył ambasadora USA w Polsce Thomasa Rose'a i zaczął domagać się odpowiedzi, czy to nie "podwójny standard", że europejskie instytucje mogą rzekomo "szantażować" Polskę funduszami, a krytyka trumpowskiego poparcia dla konserwatywnych polityków ma być już "niedopuszczalną ingerencją".

Internet nie zapomina

Reakcje w sieci na wywody byłego ministra są dalekie od entuzjazmu. W odpowiedziach powtarzają się zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, krajowy list gończy i wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania wobec polityka PiS. Internauci piszą wprost, że trudno traktować poważnie polityka, który z jednej strony podważa działania własnego państwa, a z drugiej sam się przed tym państwem chowa.

W wielu komentarzach powraca też podejrzenie, że cała aktywność w stronę ambasady USA nie jest wcale troską o konstytucyjne standardy, lecz próbą szukania nowej politycznej przystani. Węgry, gdzie Ziobro dostał azyl, nie muszą być wiecznie bezpieczną przystanią – za kilka miesięcy odbędą się tam wybory parlamentarne, a klimat wobec bliskich sojuszników Viktora Orbána może się szybko zmienić, jeśli wygra partia Tisza opozycjonisty Petera Magyara.