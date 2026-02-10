Gdzie jest Zbigniew Ziobro? Nie wiadomo Fot. Shutterstock / TomaszKudala // Aflo Images // montaż: naTemat

Mimo publicznych deklaracji Zbigniewa Ziobry, że przebywa w Budapeszcie i korzysta z azylu na Węgrzech, prokuratura przyznaje, że jego faktyczne miejsce pobytu pozostaje nieznane. We wtorek śledczy wystąpili do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości, na którym ciąży 26 zarzutów.

REKLAMA

– Prokurator ocenił, że zachodzi przesłanka w tej sprawie, że podejrzany przebywa na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej, konkretnie na terenie Węgier – oświadczył rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, komentując wniosek śledczych o Europejski Nakaz Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.

Jednak jak zaznaczył prokurator, dotychczasowe próby ustalenia miejsca pobytu polityka PiS nie przyniosły rezultatu. – (...) Adres konkretnego miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry jest nieznany. Ja o tym mówiłem wyraźnie w piątek, to było napisane wprost w komunikacie – powiedział na wtorkowej konferencji prasowej.

REKLAMA

Gdzie jest Zbigniew Ziobro? Nie ma go ani w Budapeszcie, ani w Brukseli?

Prokuratura sprawdzała lokalizacje wskazane przez obrońcę byłego ministra, zarówno w Brukseli, jak i na Węgrzech, gdzie Ziobro dostał azyl. Prok. Nowak podkreślił, że "podejrzany nie przebywał i nie odbierał korespondencji" ani pod belgijskim adresem, ani w Budapeszcie.

– Obrońca uzupełnił w czasie procesu, że prawdopodobnie dlatego, że w adresie brakowało adnotacji, że jest to kancelaria. To też jest w naszej ocenie nieprawdopodobne, żeby zamieszkiwał w kancelarii prawnej – mówił rzecznik PK o węgierskim adresie.

REKLAMA

Przemysław Nowak zwrócił jednak uwagę, że nawet gdyby miejsce pobytu Ziobry było znane, nie miałoby to wpływu na decyzję o wydanie listu gończego czy ENA.

– To jedyny środek, który umożliwia na tym etapie przeprowadzenie z podejrzanym czynności procesowych, w tym ogłoszenia mu zarzutów w sprawie 26 przestępstw. Żaden inny środek na tym etapie nie jest w stanie zapewnić prawidłowego postępowania – dodał prokuratur i podkreślił, że "wydanie ENA jest konieczne i proporcjonalne".

Jest wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania dla Zbigniewa Ziobry

Przypomnijmy, że we wtorek 10 lutego Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. 5 lutego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zdecydował o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania, a dzień później wydano list gończy.

REKLAMA

Prokuratura podkreśliła w komunikacie, że zgodnie z art. 607a Kodeksu postępowania karnego, w przypadku podejrzenia, że osoba ścigana przebywa na terytorium państwa członkowskiego UE, sąd okręgowy może – na wniosek prokuratora – wydać Europejski Nakaz Aresztowania.

"W niniejszej sprawie podejrzenie takie zachodzi, w związku z czym spełniona jest podstawowa przesłanka wydania ENA. Jednocześnie nie występują żadne przesłanki negatywne" – dodała Prokuratura Krajowa.

Przypomnijmy, że Zbigniew Ziobro od grudnia 2025 roku oficjalnie korzysta z azylu politycznego na Węgrzech. Ciąży na nim 26 zarzutów. Według prokuratury miał on współuczestniczyć w wyprowadzaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości, którego założeniem było wspieranie ofiar przestępstw. Polityk deklaruje, że działał na podstawie prawa.