Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek ze srebrnym medalem w konkursie Super Teamów. Fot. TVP Sport

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek w poniedziałkowy wieczór wystartowali w olimpijskim konkursie duetów na dużej skoczni narciarskiej w Predazzo. Po pierwszej serii uplasowali się na trzeciej pozycji, a po drugiej byli już drudzy. Podczas finałowej rundy pogoda zaczęła płatać figle. Kacper Tomasiak musiał czekać na swój skok. Ostatecznie uznano wyniki po drugiej serii, a trzecią odwołano.

Przypomnijmy: konkursy duetów w skokach narciarskich są organizowane od 2023 roku. Rywalizacja składa się z trzech serii: do drugiej przechodzi 12 najlepszych ekip, a do trzeciej – osiem.

Polscy skoczkowie na IO w konkursie duetów

Polacy w składzie Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek mogli być spokojni o swoje miejsca we wszystkich seriach. Po pierwszej uplasowali się na trzeciej pozycji. Wyprzedzili Niemców o 1,2 pkt. Pierwsi byli wówczas Austriacy (przewaga 16 pkt do Polaków), a drudzy Słoweńcy.

Drugą serię polscy skoczkowie zakończyli na miejscu drugim. Strata Biało-Czerwonych do liderów wynosiła 21,4 pkt. Natomiast do Norwegów: 9,3 pkt.

W finale Paweł Wąsek skoczył 129 metrów. Później Kacper Tomasiak musiał czekać na swój skok. Pogoda zaczęła szaleć... Pojawiły się silne opady śniegu. Po kilku minutach puszczono Tomasiaka, ale na rozbiegu miał najmniejszą jak dotąd prędkość ze wszystkich skoczków. W takich warunkach było wręcz niemożliwe, aby oddać dobry skok. Polacy wypadli więc z podium.

Momentalnie pojawiły się głosy, że to niesprawiedliwe. Jurorzy zaczęli debatować i po chwili zapadła decyzja o uznaniu wyników z drugiej serii, a trzecią odwołano. Polacy zdobyli srebro!

Trener wybrał Tomasiaka i Wąska. Stoch zakończył przygodę z IO

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 są ekscytujące dla Polaków, bowiem debiutujący Kacper Tomasiak zdobył już dwa medale: srebrny i brązowy. Na normalnej skoczni był drugi, a w sobotę na dużej zajął trzecie miejsce.

