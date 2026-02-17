"Ołowiane dzieci" są jak film z Julią Roberts. Obie kobiety tak łatwo się nie poddały
"Ołowiane dzieci" są porównywane do "Erin Brockovich". Gdzie obejrzeć film z Julią Roberts? Fot. materiał prasowy / Netflix; kadr z filmu "Erin Brockovich".

Jolanta Wadowska-Król nie bez powodu była nazywana polską Erin Brockovich. Porównywanie "Ołowianych dzieci" do filmu z Julią Roberts z 2000 roku było zatem do przewidzenia. Obie bohaterki dużo ryzykowały, chcąc nagłośnić temat zaniedbań ze strony władzy i korporacji. Gdzie obejrzeć nagrodzony Oscarem dramat sądowy?

"Ołowiane dzieci" w reżyserii Macieja Pieprzycy ("Jestem mordercą", "Idź przodem, bracie"), których scenariusz powstał na podstawie prawdziwych wydarzeń, do jakich doszło na Górnym Śląsku w latach 70. ubiegłego wieku, skupia się na historii Jolanty Wadowskiej-Król. Lekarka badała przypadki zachorowań na ołowicę (zatrucia ołowiem) wśród dzieci mieszkających w katowickiej dzielnicy Szopienice. Jej dociekliwość nie spodobała się niektórym przedstawicielom władzy PRL.

W najnowszym serialu serwisu streamingowego Netflix główną rolę zagrała Joanna Kulig, gwiazda "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego oraz wyprodukowanych przez Stevena Spielberga "Władców przestworzy".

Jolanta Wadowska-Król jak Erin Brockovich. Gdzie obejrzeć film z Julią Roberts?

Erin Brockovich była asystentką prawną i obrończynią praw konsumentów, która nagłośniła sprawę Pacific Gas & Electric Company. Amerykańska firma w latach 1952-1966 zrzuciła do stawów w mieście Hinkley w stanie Kalifornia blisko 1,4 mld litrów ścieków zanieczyszczonych chromem, co doprowadziło do wystąpienia niewyjaśnionych dotąd chorób u miejscowej ludności.

W 1996 roku sprawa zakończyła się wypłaceniem ofiarom największego w historii USA odszkodowania w procesie związanym z zatruciem środowiska. 600 rodzin podzieliło się kwotą 333 mln dolarów.

Julia Roberts w filmie "Erin Brockovich". Fot. materiał prasowy

W 2000 roku Steven Soderbergh ("Traffic") nakręcił film poświęcony kalifornijskiej bohaterce, w którym w roli głównej obsadził Julię Roberts ("Pretty Woman"). Za pierwszoplanowy występ aktorka została nagrodzona Oscarem przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej.

W obsadzie dramatu sądowego znaleźli się też Albert Finney ("Dużą ryba"), Aaron Eckhart ("Mroczny rycerz"), Marg Helgenberger ("Gatunek"), Cherry Jones ("Znaki") i Veanne Cox ("Summoning Sylvia").

Film "Erin Brockovich", który w agregatorze Rotten Tomatoes może pochwalić się 87 proc. pozytywnych recenzji, obejrzymy w ramach subskrypcji serwisów HBO Max oraz TV Smart Go. W ramach usługi na życzenie jest dostępny m.in. na Prime Video, Polsat Box Go, Rakuten TV oraz Apple TV.