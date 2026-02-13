Donald Tusk ostro o decyzji PiS i Konfederacji ws. programu SAFE Fot. Flickr / Kancelaria Premiera. Montaż: naTemat

W piątek Sejm przyjął projekt ustawy wdrażającej unijny program SAFE, który zakłada blisko 184 mld złotych na uzbrojenie i modernizację Wojska Polskiego. Przeciwko zagłosowały Prawo i Sprawiedliwość, a także Konfederacja. Działania prawicowych partii ostro podsumował premier Donald Tusk.

Za uchwaleniem ustawy dotyczącej programu dozbrojenia SAFE zagłosowało 236 posłów. Projekt poparły kluby Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. Przeciwko planom uzbrojenie i modernizacji Wojska Polskiego ze środków Unii Europejskiej byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

Donald Tusk mocno o głosach PiS i Konfederacji przeciwko programowi SAFE

Po głosowaniu w Sejmie premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych gorzki wpis na temat podejścia członków PiS i Konfederacji do programu SAFE. "Maski opadły. PiS i Konfederacja zagłosowały przeciwko programowi SAFE, czyli przeciw bezpieczeństwu Polski, przeciw nowoczesnej armii, przeciw polskiemu przemysłowi zbrojeniowemu" – czytamy na portalu X (dawnym Twitterze).

Szef rządu podkreślił, że takie zachowanie nie ma już nic wspólnego z opozycją. "To są wrogowie polskiej niepodległości" – skwitował.

W rozmowie z naTemat generał Władysław Pacek odpowiedział na pytanie, jakie są szanse na to, by prezydent RP Karol Nawrocki zawetował ustawę o programie SAFE. Byłaby to bardzo zła decyzja, gdyby tak się stało. Nie wierzę, żeby pan prezydent Rzeczypospolitej, jakikolwiek by nie był, podjął taką decyzję, ponieważ historia by nam tego nie wybaczyła – stwierdził dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.

Przypomnijmy, że projekt ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa SAFE, który został przedłożony przez MON, zakłada wykorzystanie pożyczki w wysokości ponad 43,7 mln euro na rozwój bezpieczeństwa i obronności naszego kraju. Polska zabiega o dostęp do tych środków, które w praktyce mogą stać się jednym z filarów finansowania modernizacji armii oraz inwestycji w energetykę w najbliższych latach.

