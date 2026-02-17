Perskie imię dla chłopca pojawiło się w rejestrze w Polsce. Flickr.com, fot. "Milo Caden" by Donnie Ray Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en CC BY 2.0

Lista polskich imion jest długa, ale rodzice coraz częściej wybierają te o międzynarodowym brzmieniu. Dane z rejestru PESEL wskazują, że w ubiegłym roku dwukrotnie nadano chłopcom nietypowe perskie imię. Ma ono wyjątkowe znaczenie i może być ciekawą propozycją dla przyszłych rodziców.

REKLAMA

Wybór imienia dla dziecka to odpowiedzialna i ważna decyzja. Zostanie ono z maluchem, a później dorosłym przez całe życie (o ile nie zdecyduje się na zmianę, co zdarza się nieczęsto). Ważne więc, by imię "dorastało" razem z tym, kto je nosi, nie ośmieszało go i nie sprawiało trudności przy kontakcie z innymi (prywatnym i zawodowym). Coraz częściej przyszli rodzice kierują się również międzynarodowym charakterem i chętniej wybierają imiona zagraniczne, a także takie, które nie będą generować problemów podczas ewentualnych przyszłych wyjazdów.

Perskie imię w Polsce. Ma wyjątkowe znaczenie

Polacy "oswajają się" z nietypowymi imionami. W rankingach wciąż królują polskie, w tym przeżywające renesans tradycyjne propozycje, ale rodzice sięgają także po te nietypowe. Jessica i Brian potrafią wzbudzić wesołość, lecz już Mia czy Olivier (przez "v" lub "w") są chętnie wybierane. W 2025 roku w rejestrze imion dwukrotnie odnotowano również narodziny chłopców o egzotycznym imieniu Gaspar.

REKLAMA

Brzmi podobnie do naszego polskiego Kacpra, prawda? To nie przypadek. Gaspar jest imieniem pochodzenia perskiego, a Kacper – jednym z jego wariantów. Pierwotna forma pochodzi od imion "Gathaspar" lub "Kaspar", a znaczy tyle, co "strażnik skarbca" lub "zarządca skarbów". Przypomnijmy zresztą, że tak nazywał się jeden z biblijnych Trzech Mędrców.

Gaspar występuje także w innych wariantach, np. Kaspar czy Casper. Ma też swoje odpowiedniki w różnych językach, np. w hiszpańskim Gaspard, a w angielskim Jasper. I choć rodzice w Polsce znacznie częściej sięgają po "naszego" Kacpra, to warto przyjrzeć się również jego mniej popularnej w kraju formie. Gaspar z niemal stuprocentową pewnością będzie jedynym dzieckiem o tym imieniu w klasie, nie powinno ono też sprawiać problemów w dzieciństwie ani w dorosłym życiu. Warto też nadmienić, że uznaje się, iż Gaspar jest osobą ambitną i zdeterminowaną, która wytrwale dąży do celu.

REKLAMA

Kiedy są imieniny Gaspara?

Imieniny Gaspara najczęściej obchodzi się 6 stycznia, czyli w święto Trzech Króli. To właśnie wtedy wspominamy Trzech Mędrców (Króli), w tym Gaspara (Kacpra). Najprościej przyjąć, że chłopiec lub mężczyzna o tym imieniu świętuje wtedy, co Kacper, czyli również np. 12 czerwca.