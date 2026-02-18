Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek o wyłączenie sędzi Katarzyny Stasiów. To ona ma zdecydować, czy z rozpoznania sprawy dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry powinien zostać odsunięty sędzia Dariusz Łubowski.
Wniosek o wyłączenie sędzi Katarzyny Stasiów złożył obrońca Zbigniewa Ziobry. Chodziło o to, że Stasiów została wylosowana do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego, czyli sędziego, do którego trafił wniosek Prokuratury Krajowej o wydanie ENA wobec Ziobry.
Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował, że wniosek dotyczący Stasiów nie został uwzględniony. Oznacza to, że to ona nadal będzie decydować, czy Łubowski może prowadzić sprawę.
Prokuratura chce wyłączenia sędziego Łubowskiego
Wniosek Prokuratury Krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Ziobry został złożony 10 lutego. Dotyczy on śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, w którym były minister ma status podejrzanego. Gdy sąd przekazał, że sprawa trafiła do referatu sędziego Dariusza Łubowskiego, prokuratura złożyła wniosek o jego wyłączenie.
W uzasadnieniu prokuratura odwoływała się do wcześniejszych orzeczeń sędziego, w tym do sprawy dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Prokuratura zwracała uwagę, że sędzia uchylił ENA w grudniu ubiegłego roku, mimo że wcześniej w podobnych okolicznościach wydał nakaz wobec tej samej osoby. Według prokuratury uzasadnienie tamtego postanowienia zawierało oceny o charakterze politycznym.
Zobacz także
Kolejne decyzje zapadną w sądzie. Jest też wątek rezygnacji
Niezależnie od wniosków procesowych pojawiła się informacja, że sędzia Łubowski zrezygnował z orzekania w sekcji międzynarodowej do spraw karnych warszawskiego Sądu Okręgowego, która zajmuje się m.in. wnioskami o ENA. Kolegium sądu ma zdecydować, czy będzie on kończył sprawy, które już miał w tej sekcji, czy zostaną przekazane innym sędziom.
Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur mówił, że nie przesądza, czy Łubowski ostatecznie będzie rozpoznawał sprawę ENA wobec Ziobry. Podkreślał, że decyzje w tym zakresie są wewnętrzną kwestią sądu i ministerstwo nie ma na nie wpływu.
Równolegle kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie ma rozstrzygnąć, co z dotychczasowymi sprawami Łubowskiego po jego rezygnacji z orzekania w sekcji międzynarodowej.