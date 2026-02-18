Obrona Ziobry chciała wyłączenia sędzi Stasiów. Sąd odmówił. Fot. Tomasz Kudala / shutterstock, Canva, montaż: naTemat.pl

Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek o wyłączenie sędzi Katarzyny Stasiów. To ona ma zdecydować, czy z rozpoznania sprawy dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry powinien zostać odsunięty sędzia Dariusz Łubowski.

Wniosek o wyłączenie sędzi Katarzyny Stasiów złożył obrońca Zbigniewa Ziobry. Chodziło o to, że Stasiów została wylosowana do rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego Dariusza Łubowskiego, czyli sędziego, do którego trafił wniosek Prokuratury Krajowej o wydanie ENA wobec Ziobry.

Sąd Okręgowy w Warszawie poinformował, że wniosek dotyczący Stasiów nie został uwzględniony. Oznacza to, że to ona nadal będzie decydować, czy Łubowski może prowadzić sprawę.

Prokuratura chce wyłączenia sędziego Łubowskiego

Wniosek Prokuratury Krajowej o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Ziobry został złożony 10 lutego. Dotyczy on śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, w którym były minister ma status podejrzanego. Gdy sąd przekazał, że sprawa trafiła do referatu sędziego Dariusza Łubowskiego, prokuratura złożyła wniosek o jego wyłączenie.

W uzasadnieniu prokuratura odwoływała się do wcześniejszych orzeczeń sędziego, w tym do sprawy dotyczącej europejskiego nakazu aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Prokuratura zwracała uwagę, że sędzia uchylił ENA w grudniu ubiegłego roku, mimo że wcześniej w podobnych okolicznościach wydał nakaz wobec tej samej osoby. Według prokuratury uzasadnienie tamtego postanowienia zawierało oceny o charakterze politycznym.

Kolejne decyzje zapadną w sądzie. Jest też wątek rezygnacji

Niezależnie od wniosków procesowych pojawiła się informacja, że sędzia Łubowski zrezygnował z orzekania w sekcji międzynarodowej do spraw karnych warszawskiego Sądu Okręgowego, która zajmuje się m.in. wnioskami o ENA. Kolegium sądu ma zdecydować, czy będzie on kończył sprawy, które już miał w tej sekcji, czy zostaną przekazane innym sędziom.

Wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur mówił, że nie przesądza, czy Łubowski ostatecznie będzie rozpoznawał sprawę ENA wobec Ziobry. Podkreślał, że decyzje w tym zakresie są wewnętrzną kwestią sądu i ministerstwo nie ma na nie wpływu.