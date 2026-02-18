Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali starszą córkę. Youtube.com/@Dowbory Be Happy

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor chronią prywatność swoich córek i nie pokazują ich w mediach społecznościowych. Niewiele osób wie, jak wyglądają ich dzieci. Teraz do sieci trafiły zdjęcia ich starszej córki, a fani będą mogli zobaczyć ją na żywo. Dumni rodzice pochwalili się sukcesem nastolatki.

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są parą od ponad dwudziestu lat (choć ślub wzięli w 2014 roku). Doczekali się dwóch córek, Janiny i Heleny. Starsza z dziewczynek przyszła na świat w 2009 roku, a jej młodsza siostra w 2018 roku. Gwiazdorska para dba o prywatność dzieci na tyle, że dotychczas mało kto wiedział, jak wyglądają. Aż do teraz: starsza córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora zagrała w musicalu, a ludzie zobaczyli jej zdjęcia.

Oto 16-letnia córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora

Janina Dowbor w sierpniu będzie obchodzić 17. urodziny. Córka Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej ma właśnie za sobą debiut na deskach teatru. We wtorek, 17 lutego, na Scenie Mniejszej Teatru Capitol w Warszawie odbyła się premiera multimedialnego musicalu "ERROR", w którym gra nastolatka. Na wydarzeniu pojawili się dumni rodzice Janiny, a także jej babcia, Katarzyna Dowbor.

"Janka idź swoją drogą. Będziemy dmuchać w Twoje skrzydła. To jest ten moment, w którym nie możemy Cię już chronić. Pamiętaj, że jesteś pięknym, zdolnym i mądrym człowiekiem. Na to gdzie jesteś pracowałaś konsekwentnie od 6 roku życia. Dziś jest Twój dzień. Ciesz się nim, czerp z niego radość i nie daj sobie go zniszczyć przez tych, którzy zazdrość i zawiść wyrażają nienawiścią" – czytamy na instagramowym profilu Joanny Koroniewskiej, która wrzuciła do sieci rodzinne zdjęcia z premiery.

Jak czytamy w opisie spektaklu, "ERROR" jest "multimedialnym musicalem z misją", w którym przedstawione są współczesne problemy. Widownia ogląda losy pięciorga bohaterów, którzy starają się odnaleźć w dwóch rzeczywistościach, realnej i cyfrowej. Córka Macieja Dowbora i Joanny Koroniewskiej jest jedną z aktorek, które wcielają się w postać Sandry (to rola w potrójnej obsadzie). Kolejne spektakle w Warszawie zapowiadane są na koniec marca, drugą połowę kwietnia, drugą połowę maja oraz początek czerwca.

Koroniewska i Dowbor o tym, jak wychowują córki

Celebryckie małżeństwo z powodzeniem godzi karierę z życiem prywatnym. W wywiadzie, którego udzielili "Vivie!" w 2025 roku, Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor opowiedzieli więcej o wychowaniu dzieci. Aktorka i prezenterka wspominała, że swego czasu poświęciła się opiece nad córkami.

– Kiedy nasze córki były małe, a ja pracowałam, czułam – w pewnym momencie miałam trzy seriale, dwa programy telewizyjne i chyba z pięć spektakli wyjazdowych – że bardzo dużo umyka mi z ich dzieciństwa, więc postanowiłam z tego zrezygnować. Mogłam sobie na to pozwolić dzięki pracy Maćka, za co jestem mu wdzięczna. Podoba mi się, że nie ma między nami rywalizacji. Szukamy swoich mocnych i słabych stron i tam się uzupełniamy. Zależy nam, żeby ten słabszy w jakiejś dziedzinie nie czuł się gorszy – opowiadała.

Maciej Dowbor podkreślił z kolei, że córki wychowują tak, by "nigdy nie pozwoliły żadnemu facetowi wejść sobie na głowę". Wskazał, że w jego ocenie są otwarci i "trochę tradycyjni".