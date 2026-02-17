Paweł Zalewski odchodzi z Polski 2050 Fot. Shutterstock.; Sejm RP. Montaż: naTemat.pl

Rozpad w Polskce 2050 nabiera tempa. Z ugrupowaniem żegnają się kolejni politycy, a wewnętrzny konflikt po zmianie władz przeradza się w otwarty kryzys. We wtorek wieczorem odejście ogłosił wiceszef MON Paweł Zalewski. Zapowiedział, że pozostanie posłem niezrzeszonym.

Paweł Zalewski poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. "Jestem wierny obietnicom z 2023 r. Niestety po odejściu Polski 2050 od wartości, które głosiliśmy w Trzeciej Drodze, nie jestem w stanie ich wypełniać" – napisał na X.

Paweł Zalewski odchodzi z Polski 2025

Dodał, że skupia się na pracy w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie Koalicji 15 Października, podkreślając, że kwestie bezpieczeństwa i obrony są dziś kluczowe. "Pozostanę niezrzeszonym" – zaznaczył wiceszef MON.

W kolejnym wpisie podziękował liderowi ugrupowania Szymonowi Hołowni oraz ministrze klimatu i środowiska Paulinie Hennig-Klosce.

"Dziękuję Szymonowi za zaproszenie do współpracy, jestem mu wdzięczny za dobre chwile razem. Dziękuję też Paulinie i jej współpracownikom za nadzieję, że możemy odzyskać zaufanie wyborców" – czytamy we wpisie. Zadeklarował również, że "z koleżankami i kolegami z Koalicji 15 października będzie pracować dla praworządnej i demokratycznej Polski".

Rozłam w Polsce 2050. Kolejni politycy odchodza z partii Szymona Hołowni

Odejście Zalewskiego to kolejny cios dla partii, którą po ostatnich wyborach na przewodniczącą objęła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jej zwycięstwo nad Pauliną Hennig-Kloską podzieliło klub. Sytuację zaogniła weekendowa Rada Krajowa i przyjęta uchwała zobowiązująca członków do powstrzymania się od eskalacji sporów oraz wstrzymania zmian personalnych do czasu marcowego zjazdu. Część polityków uznała ją za próbę "zamknięcia ust" krytykom nowych władz.

