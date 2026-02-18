Co z koalicją rządzącą po trzęsieniu ziemi w Polsce 2050? Premier Donald Tusk komentuje. Shutterstock.com/Juergen Nowak

W środę 18 lutego ogłoszono potężniejszy niż ktokolwiek sądził rozłam w Polsce 2050. Grupa dotychczasowych członków partii poinformowała o swoim odejściu oraz utworzeniu nowego klubu parlamentarnego. Do tematu odniósł się Donald Tusk, ujawniając, jaka przyszłość czeka koalicję rządzącą.

Wewnętrzne problemy w Polsce 2050, której szefową od niedawna jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, okazały się dużo poważniejsze, niż wszyscy sądzili. W ostatnich dniach o odejściu z ugrupowania poinformowało kilku jego dotychczasowych członków. W środę zorganizowano jednak konferencję prasową, podczas której grupa posłów i senatorów powiadomiła o rezygnacji z członkostwa w partii i utworzeniu nowego klubu. Czy i w jaki sposób wpłynie to na koalicję rządzącą, do której należy Polska 2050?

Co z koalicją po rozłamie w Polsce 2050? Donald Tusk rozwiewa wątpliwości

Do Polski 2050 dotychczas należało 31 posłów, a odejście zapowiedziało 15 z nich. To może rodzić pytania o przyszłość koalicji rządzącej. Sprawę skomentował również Donald Tusk. Premier podczas środowego przemówienia w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych skupił się na innych kwestiach, ale chcąc stonować nastroje, przekazał:

– To jest sensacja dnia dzisiaj, jak wiecie, więc chcę państwa uspokoić, jeśli chodzi o stabilność w parlamencie. Dzisiaj doszło do podziałów w klubie partii Polska 2050, ale w ostatnich dniach i godzinach zarówno pani minister Pełczyńska-Nałęcz, jak i pani minister Hennig-Kloska zapewniły mnie, że niezależnie od turbulencji w ich ugrupowaniu pozostaną lojalne wobec rządu, wobec Koalicji 15 października.

– Większość parlamentarna, czyli Koalicja 15 października, pozostanie stabilna na najbliższe miesiące i lata, na pewno do następnych wyborów. Nie takie turbulencje musieliśmy przez ten rok przeżywać i przeżyliśmy. Nie takie wstrząsy na scenie politycznej, światowej, europejskiej i polskiej przetrwaliśmy w bardzo dobrej kondycji, więc chcę państwa zapewnić i zagwarantować, że następne miesiące i lata to też będzie czas stabilnego, ambitnego rozwoju – mówił szef rządu.

Donald Tusk poświęcił tematowi Polski 2050 niewiele czasu. Najwyraźniej nie zamierza ingerować w wewnętrzne problemy partii, ale jasno dał do zrozumienia, że zarówno Paulina Hennig-Kloska, jak i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rozmawiały z nim przed podjęciem decyzji.

Nowy klub parlamentarny. Założą go byli członkowie Polski 2050

19 polityków, którzy odeszli z Polski 2050, założy nowy klub parlamentarny, który ma nazywać się Centrum. Paulina Hennig-Kloska podczas konferencji w Sejmie przekazała, że jego członkowie zamierzają pozostać w koalicji. Trudno nie zauważyć jednak, że rozłam w Polsce 2050 może skomplikować sytuację koalicji rządzącej.

