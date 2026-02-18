"Naruto" wreszcie w streamingu. Kultowe anime trzeba obejrzeć choć raz w życiu

"Naruto" od 18 lutego w serwisie streamingowym CANAL+ Fot. materiał prasowy

"Naruto" to legendarne anime, które uchodzi za jedno z najlepszych w swoim gatunku. Polscy widzowie nareszcie doczekali się japońskiego tytułu w streamingu. Nowe odcinki będą pojawiać się co środę.

"Naruto" Masashiego Kishimoto jest definicją shōnen, czyli rodzaju mangi przeznaczonego dla nastoletnich chłopców, który oferuje wartką akcję, mnóstwo scen walki, a także rozbudowane motywy przyjaźni oraz rywalizacji. Serial anime na podstawie komiksu słynnego mangaki był emitowany na kanale TV Tokyo w latach 2002-2007, a za jego reżyserię odpowiadał Hayato Date.

"Naruto" na CANAL+. Ile odcinków pojawi się w streamingu?

"Od 18 lutego w każdą środę do serwisu streamingowego CANAL+ będzie trafiać pięć kolejnych odcinków 'Naruto', aż do momentu udostępnienia wszystkich 220 epizodów obejmujących pełną serię" – przekazano w komunikacie prasowym.

Japońska animacja śledzi losy Naruto Uzumakiego, młodej sieroty z Konohagakure, która zostaje shinobi. Żywiołowy chłopak marzy o tym, by w przyszłości stać się przywódcą swojej wioski, tzw. Hokage. Widzowie obserwują z boku, jak protagonista dorasta, zdobywa nowych przyjaciół i wrogów; szkoli swoje niezwykłe zdolności.

Podczas seansu 'Naruto' będziecie śmiać się, płakać oraz zbierać szczękę z podłogi na widok epickich walk. W Polsce anime mogliśmy oglądać w wersji ocenzurowanej na kanale Jetix.

Przypomnijmy, że w gronie najważniejszych telewizyjnych anime w historii zalicza się m.in. "Fullmetal Alchemist", "One Piece'a", "Dragon Balla", "Notatnik śmierci", "Cowboya Bebopa" i "Attack on Titan". W ostatnich latach popularne stały się takie tytuły, jak "Jujutsu Kaisen", "Frieren. U kresu drogi", "Solo Leveling" i "Lato, kiedy umarł Hikaru".