Pogrzeb Bożeny Dykiel. Podano datę i szczegóły. Youtube.com/Narodowe Centrum Kultury Filmowej

Śmierć Bożeny Dykiel zasmuciła przedstawicieli środowisk kultury i fanów cenionej aktorki. Gwiazda zmarła 12 lutego br. Teraz podano szczegóły pogrzebu Dykiel. O dacie ostatniego pożegnania artystki poinformował ks. Andrzej Luter. Wiadomo też, że uroczystość będzie miała charakter państwowy.

Bożena Dykiel zmarła 12 lutego w godzinach wieczornych. Smutna wiadomość trafiła do mediów w ubiegły piątek o samym poranku. Aktorka teatralna i filmowa, którą młodsi widzowie znali m.in. z "Na Wspólnej", a starsi choćby z "Wesela" czy "Ziemi obiecanej", miała 77 lat.

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Data, miejsce i pierwsze szczegóły

Informację na temat pogrzebu Bożeny Dykiel przekazał ks. Andrzej Luter, który kilka dni temu powiadomił w mediach społecznościowych o odejściu uwielbianej artystki. Jak przekazał duchowny, ostatnie pożegnanie odbędzie się dzień po uroczystościach pogrzebowych Edwarda Lindego-Lubaszenki.

"Pogrzeb tej wybitnej aktorki odbędzie się w środę 25 lutego. Msza święta (pogrzebowa) rozpocznie się o godz. 12.00 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Po mszy przejazd na Powązki Wojskowe, tam o 14.00 spod bramy głównej wyruszy kondukt do grobu rodzinnego" – napisał duchowny na Facebooku.

Rzeczniczka Związku Artystów Scen Polskich, Ludwika Sieczkowska, przekazała "Faktu" informację, że pogrzeb Bożeny Dykiel będzie mieć charakter państwowy. Tak jak Edward Linde-Lubaszenko, ona również żegnana będzie ze szczególnymi honorami. Następnie legenda spocznie w rodzinnym grobie na warszawskich Powązkach.

W TVN uhonorowali Bożenę Dykiel

Warto dodać, że podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji TVN uhonorowano Bożenę Dykiel. Dorota Wellmann przypomniała jej najważniejsze role, przy okazji zapowiedzi nowych odcinków "Na Wspólnej" mówiąc, co cytował SE.pl:

– Szanowni państwo, nie byłoby tego serialu bez znakomitej polskiej aktorki Bożeny Dykiel. Będziemy ją pamiętać z wielkich ról teatralnych takich jak Balladyna, jadąca na skuterze. To tylko ona mogła to zrobić. Ze wspaniałych ról filmowych w ''Weselu'', w ''Ziemi Obiecanej'', w ''Wyjściu Awaryjnym'', w ''Przesłuchaniu''. Moglibyśmy tak wymieniać bez końca.

Maciej Dowbor również upamiętnił aktorkę, przypominając, jaką atmosferę Dykiel wprowadzała na plan.

– Dziękujemy bardzo Pani Bożenie za to wszystko, co robiła przez całe lata. Oczywiście pamiętamy ją z tej roli w ''Na Wspólnej'' z roli Marii Zięby. Wszyscy wspominają o tym, jak bardzo poprawiała swoim humorem atmosferę na planie i taką ją zapamiętamy – wygłosił dziennikarz.

Po tych słowach na sali zapadła cisza, a następnie zgromadzone gwiazdy zaczęły klaskać.

Bożena Dykiel nie ukrywała problemów zdrowotnych

Przypomnijmy, że Bożena Dykiel otwarcie mówiła o swoich problemach zdrowotnych. W wywiadzie dla "Twojego Stylu" w 2019 roku postawiła sprawę jasno i oznajmiła, że bardzo długo "bagatelizowała zdrowie".

– Wiedziałam, że mam wadę serca, ale dalej żyłam jak wariatka – otworzyła się w rozmowie opublikowanej w miesięczniku.

Kilka lat temu aktorka upadła na planie "Na Wspólnej". Musiała przejść poważną operację, w czasie której przez kilka godzin "żyła na sztucznym sercu". To skłoniło Bożenę Dykiel do zadbania o zdrowie oraz odpoczynek.

– Już nie jestem tą szaloną Bożenką, która biegnie na tańce, a jutro leci do Barcelony. Dotarło do mnie, że już niewiele muszę. Robię to, na co mam ochotę, w swoim tempie i na swoich warunkach – mówiła "Twojemu Stylowi".

