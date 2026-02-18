Marcin Romanowski ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania Fot. Zrzut ekranu / YouTube / Marcin Romanowski - Odzyskać Polskę

Warszawski sąd wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Poseł PiS, podobnie jak Zbigniew Ziobro, uzyskał schronienie na Węgrzech. Dodajmy, że to już drugi ENA wobec byłego wiceministra sprawiedliwości.

REKLAMA

Europejski Nakaz Aresztowania za Marcinem Romanowskim wydał w środę 18 lutego Sąd Okręgowy w Warszawie. Poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Polityk od ponad roku ukrywa się na Węgrzech, gdzie dostał azyl.

Marcin Romanowski ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania

"Informujemy, że postanowieniem z 17 lutego 2026 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej w Warszawie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego" – przekazały służby prasowe warszawskiego sądu.

REKLAMA

Według informacji medialnych Marcin Romanowski z Polski "został wywieziony 6 grudnia 2024 roku". Niecały tydzień później, 12 grudnia 2024, na stronie Komendy Stołecznej Policji pojawił się list gończy za politykiem PiS.

Dodajmy, że to już drugi ENA wobec Romanowskiego. Pierwszy sąd uchylił w grudniu 2025, a decyzję podjął sędzia Dariusz Łubowski. "Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił mój wniosek i uchylił Europejski Nakaz Aresztowania wydany wobec posła Marcina Romanowskiego" – napisał wtedy w mediach społecznościowych Bartosz Lewandowski, obrońca byłego wiceministra. Niedługo potem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że prokuratura złoży kolejny wniosek.

REKLAMA

Zarzuty dla Marcina Romanowskiego

Wyjazd Marcina Romanowskiego na Węgry zbiegł się z prowadzonym przeciwko niemu śledztwem, dotyczącym nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Prokuratura postawiła mu 11 zarzutów, w tym m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Były wiceminister sprawiedliwości i poseł PiS dziś zachwala Węgry i coraz śmielej stamtąd nadaje. Dostał też pracę – objął stanowisko dyrektora w Węgiersko-Polskim Instytucie Wolności. Placówka została powołana przez Centrum Praw Podstawowych. Jest to organizacja blisko związana z Fideszem, partią Viktora Orbána.

REKLAMA