Ziobro zbulwersowany decyzją ws. Romanowskiego. Fot. Flickr.com / KPRM

W środę warszawski sąd wydał wobec Marcina Romanowskiego Europejski Nakaz Aresztowania. Tymczasem sprawę skomentował Zbigniew Ziobro, nad którym też ciąży widmo ENA. Były minister sprawiedliwości uderzył w Donalda Tuska.

Poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura postawiła mu 11 zarzutów, w tym m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Polityk od ponad roku ukrywa się na Węgrzech, gdzie dostał azyl.

W środowe popołudnie z sądu napłynęły nowe informacje w jego sprawie. "Informujemy, że postanowieniem z 17 lutego 2026 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej w Warszawie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego" – przekazały służby prasowe sądu.

Ziobro komentuje sprawę Romanowskiego, atakując Tuska

Zbigniew Ziobro, który również ma zarzuty w tej sprawie (i to 26 zarzutów) oraz – podobnie jak Romanowski – ukrywa się na Węgrzech, gdzie dostał azyl, a list gończy na razie wydały za nim polskie organy ścigania, właśnie zabrał głos.

"To kolejny dowód na to, że w kierownictwie Sądu Okręgowego w Warszawie działa dziś zorganizowana grupa przestępcza, świadomie popełniająca czyny zabronione, zgodne z politycznymi oczekiwaniami premiera Donalda Tuska" – napisał na platformie X Zbigniew Ziobro.

Wcześniej sytuację skomentował też Romanowski. Dodał wpis w bardzo podobnym tonie jak Ziobro i zapowiedział złożenia "zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa".

Dodajmy, że to już drugi ENA wobec byłego wiceministra sprawiedliwości. Pierwszy sąd uchylił w grudniu 2025, a decyzję podjął sędzia Dariusz Łubowski. 12 stycznia 2026 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że w uzasadnieniu znalazły się informacje niezgodne z prawdą i wyłączył sędziego Łubowskiego z dalszego orzekania w tej sprawie. Później w jego miejsce powoływano i wyłączano kilku innych sędziów. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.