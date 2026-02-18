Wkrótce trzeba będzie wpuścić do mieszkania przedstawiciela administracji. Inaczej zapłacimy grzywnę Fot. Nano Banana / naTemat.pl

Wpuszczenie przedstawiciela spółdzielni do mieszkania wkrótce stanie się ustawowym obowiązkiem. Za stawianie oporu grozić będzie wysoka grzywna. Projekt ustawy już jest gotowy i obecnie jest opiniowany. Dlaczego zmienia zasady uderzające w prywatność lokatorów?

Niedawno w naTemat pisaliśmy, że nowelizacja zmienia zasady dziedziczenia lokali komunalnych. Sprawią, że o tym, kto zostanie w mieszkaniu, zdecyduje m.in. kryterium dochodowe, czyli to, ile zarabiamy. Projekt zakłada też inny ciekawy obowiązek, który dotknie mieszkańców spółdzielni i wspólnot.

Obowiązek udostępnienia lokalu w nowej ustawie

Rządowy "Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw" (do poczytania tutaj) trafił w tym miesiącu do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zakłada m.in. obowiązek "udostępniania lokalu" na żądanie zarządu lub zarządcy spółdzielni lub wspólnoty. Nie chodzi jednak o to, by pracownicy administracji nas nachodzili bez powodu. Drzwi trzeba będzie im otworzyć, by mogli skontrolować bezpieczeństwo w budynku.

Za nowy przepis możemy "podziękować" osobom, które pomimo zawiadomień, blokują dostęp do mieszkań i nie chcą wpuścić np. kominiarza czy inkasenta z gazowni lub elektrowni. Przez to stwarzają ryzyko nie tylko dla siebie, ale i całego bloku.

Brak wiedzy wynajmującego (lub zarządcy budynku) o stanie poszczególnych instalacji w takim lokalu uniemożliwia podjęcie działań zabezpieczających (czy naprawczych) i może prowadzić do powstania ryzyka np. pożaru lub katastrofy budowlanej. Uzasadnienie projektu

"Gmina niejednokrotnie spotyka się z sytuacją, gdy jeden (lub nawet kilka) z lokali w danym budynku permanentnie nie jest udostępniany przez lokatora do wykonania obowiązkowych przeglądów instalacji i urządzeń" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Kogo i kiedy trzeba będzie wpuścić do mieszkania?

Dziś nie trzeba wpuszczać przedstawicieli spółdzielni do mieszkania. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, trzeba będzie otworzyć drzwi nie tylko w razie awarii, ale też na rutynową kontrolę.

Na żądanie właściciela lokalu lub zarządcy budynku, lokator lub osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązany udostępnić lokal celem przeprowadzenia w nim okresowej bądź doraźnej kontroli stanu technicznego instalacji oraz wykonać zalecenia pokontrolne Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw Art. 1

Obowiązek więc dotyczy każdego pełnoletniego, który przebywa w lokalu, nawet jeśli go tylko wynajmuje. Jeśli w domu nikogo nie będzie, a dojdzie do awarii zagrażającej budynkowi, zarządca będzie mógł wejść do środka w asyście policji, straży miejskiej lub straży pożarnej.

Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego lub pełnoletniej osoby stale z nimi zamieszkującej, właściciel lokalu lub zarządca budynku jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora lub osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego. Z czynności tych sporządza się protokół. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw Art. 1

Grzywna za odmowę wpuszczenia kontrolera do mieszkania

Projekt wprowadza nowe narzędzie, które ma zdyscyplinować najbardziej opornych lokatorów. Za ciągłe blokowanie dostępu do instalacji w mieszkaniu będzie można dostać wysoką grzywnę, która sięga aż 5000 zł.

"W przypadku uporczywego uchylania się lokatora lub osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego od tego obowiązku, właściciel lokalu lub zarządca budynku może zwrócić się do organu nadzoru budowlanego o nałożenie grzywny" – wskazują autorzy nowelizacji.